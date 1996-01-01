Автомобили "Жигули", отправленные на Дальний Восток, пропали

После беспорядков, спровоцированных на Дальнем Востоке резким повышением с 12 января импортных пошлин на иномарки, Правительство РФ озаботилось обеспечением жителей региона отечественными автомобилями вместо иностранных. В марте было объявлено, что РЖД получит в этом году 2 млрд руб (на эту сумму можно перевезти около 100 000 автомобилей) на бесплатную доставку в регион машин российской сборки.

В апреле РЖД отчитались о бесплатной доставке в Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и другие города 160 машин - 120 автомобилей производства "АвтоВАЗа" и 40 автомобилей Toyota Camry, собранных на заводе в Шушарах. Однако дальнейшая судьба вазовских машин туманна, пишет деловой портал BFM.ru. Как выяснило издание, 120 российских автомобилей практически растворились в дальневосточном тумане. Официальный представитель ООО "АвтоВАЗ" Александр ШМЫГОВ в ответ на просьбу сообщить, куплены ли они населением, ответил после нескольких дней раздумий буквально следующее: "Автомобили на Дальний Восток поставляются и реализуются в 9 городах: Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Елизово, Комсомольск-на-Амуре, Арсеньев, Якутск, Нерюнгри, Владивосток и др. В этом регионе работают фирменные дилерские центры АвтоВАЗа, соответствующие корпоративным требованиям предприятия (обучение специалистов, фирменный стиль ОАО "АвтоВАЗ" и др.).

Дилерская сеть на Дальнем Востоке существует много лет и расширяется согласно потребностям рынка. Работа в этом направлении ведется непрерывно. В частности, на официальном сайте ОАО "АвтоВАЗ" в разделе "Продажа и сервис" в рубрике "Конкурс" организован тендер на заключение дилерских отношений с "АвтоВАЗом", где все желающие могут подать заявку на дилерство".

Скорее всего, этот не блещущий конкретикой ответ означает, что в 10 субъектах федерации за полтора месяца оказалось невозможно продать 120 отечественных автомобилей.

Эта гипотеза подтверждается и динамикой продаж ОАО "Даль-Лада", которое представляет во Владивостоке интересы тольяттинского автозавода. Отчеты позднее 2007 г. компания не публиковала, но и цифры предыдущих лет весьма показательны. В 2004 году было продано 344 автомобиля, затем - чуть больше 200, потом - около 100, а в 2007 г. было реализовано 75 машин.

Опрошенные участники автомобильного рынка во Владивостоке и Хабаровске, торгующие подержанными японскими иномарками, сообщили, что о судьбе российских машин ничего не слышали. Более того, владелец автомастерской во Владивостоке рассказал, что не то что "Жигули", даже Toyota российской сборки покупать в городе вряд ли будут, это слишком дорого.

Неудивительно, что, хотя РЖД планировали перевезти в мае на Дальний Восток беспошлинно еще 200-300 автомобилей "АвтоВАЗа", сообщений об этом так не поступило, заключает издание.