Пошлины на бэушные иномарки снижать никто не собирается

Правительство в ближайшие годы сохранит высокие импортные пошлины на подержанные иномарки, сообщила глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА на брифинге по итогам заседания правительства, но котором рассматривались Основные направления таможенно-тарифной политики РФ на 2010-2012 годы, сообщает "Финанс".

"Такого рода меры мы оставим", - сказала она, добавив при этом, что принятые правительством в этих сферах меры "сработали". Правда, данные о продажах изделий российского автопрома говорят несколько о других тенденциях. Но министру, очевидно, виднее.