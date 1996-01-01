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Звуковая волна Тихого океана

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многие жители Владивостока и гости города в минувшие годы наверняка встречались на городской площади с яркими и красочными автомобильно-музыкальными представлениями. Наиболее продвинутые горожане уже знают, что каждый год в формате зрелищного и увлекательного автошоу здесь проходят соревнования ЕММА Россия.

ЕММА - это аббревиатура европейской ассоциации автозвукового спорта (European Mobile Media Association), а 13-14 июня 2009 года на центральной площади Владивостока под ее эгидой вновь состоится двенадцатый этап международных соревнований по автозвуку и тюнингу

Опыт проведения подобных соревнований показывает, что такое событие привлекает внимание социально активной аудитории в возрасте от 16 лет и старше. Здесь объединяются как любители, так и профессионалы автозвука, открытые к восприятию новой информации творческие люди, воплощающие свои проекты в жизнь. В прошлом году соревнования ЕММА Россия во Владивостоке собрали 25 000 зрителей. Тогда газета "Правый руль" подробно рассказывала об этом событии.

В этом году мы снова являемся информационным партнером соревнований, в которых примут участие сотни автомобилистов и тысячи зрителей. А организатором по-прежнему выступает ООО "Новая электронная компания". По словам директора соревнований ЕММА-РОССИЯ во Владивостоке Николая ЗАКАМСКОГО, нынешний этап обещает вновь пройти на высоком уровне.

Информацию о проведении дальневосточного этапа ЕММА можно также найти на сайтах emmanet.ru, zvykdv.ru .

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