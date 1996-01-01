Штрафами по шипам

Идея подобного законопро-екта вынашивалась годами: почти каждое свое выступление столичный градоначальник Юрий Лужков сопровождал выпадами в сторону автовладельцев, которые предпочитают обувать своих железных коней в шипованную резину.

По его словам, подобные колеса лишь вредят московскому асфальту и способствуют появлению колеи. Похоже, заветной мечте мэра суждено сбыться, правда, пока не в полном объеме - во внесенном законопроекте предлагается запретить использование шипов лишь в летнее время с 1 мая по 30 сентября. Также планируется карать и за езду в зимний период с 1 декабря по 1 марта на летней резине. Размер штрафа небольшой, всего 500 рублей, однако штрафовать автоинспекторы смогут при каждой фиксации нарушения. Исключением станут лишь регионы Крайнего Севера и "приравненные к ним местности".

Между тем многие эксперты критикуют подобную инициативу. "Законопроект должен быть, вопрос давно стоит, - цитирует слова начальника отделения ГИБДД Москвы Александра Брюхно издание "Коммерсант". - Но указанные авторами временные рамки не отражают действительности: зима в России может наступать в разное время в зависимости от региона".