Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Штрафами по шипам
Идея подобного законопро-екта вынашивалась годами: почти каждое свое выступление столичный градоначальник Юрий Лужков сопровождал выпадами в сторону автовладельцев, которые предпочитают обувать своих железных коней в шипованную резину.
По его словам, подобные колеса лишь вредят московскому асфальту и способствуют появлению колеи. Похоже, заветной мечте мэра суждено сбыться, правда, пока не в полном объеме - во внесенном законопроекте предлагается запретить использование шипов лишь в летнее время с 1 мая по 30 сентября. Также планируется карать и за езду в зимний период с 1 декабря по 1 марта на летней резине. Размер штрафа небольшой, всего 500 рублей, однако штрафовать автоинспекторы смогут при каждой фиксации нарушения. Исключением станут лишь регионы Крайнего Севера и "приравненные к ним местности".
Между тем многие эксперты критикуют подобную инициативу. "Законопроект должен быть, вопрос давно стоит, - цитирует слова начальника отделения ГИБДД Москвы Александра Брюхно издание "Коммерсант". - Но указанные авторами временные рамки не отражают действительности: зима в России может наступать в разное время в зависимости от региона".
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда