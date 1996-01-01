Истинный джентльмен

В Британии анонимный владелец Range Rover Sport HSE покрыл свою машину наклейками с подробным описанием ее поломок и припарковал у автосалона.

Самая большая из них гласит: "Если не хотите проблем с авто - не покупайте это". На окне перечислены поломки: "Проблемы с шестью передними шаровыми соединениями, четырьмя передними втулками подвески, сиденьями, передними и задними стойками, сайлент-блоками и кондиционером". Автомобиль обращает на себя внимание еще тем, что наклейки похожи на специальные предложения компании, которыми дилеры часто завлекают клиентов.

Парадокс в том, что автосалон не может эвакуировать портящий их репутацию автомобиль, так как он припаркован по правилам. "Весь ремонт был выполнен по гарантии, но если клиента не устраивает этот автомобиль - мы будем рады подыскать ему новый", - говорит менеджер по корпоративным коммуникациям Jaguar Land Rover Марк Фостер.