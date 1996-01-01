Давить нельзя пропустить: где поставить запятую?

Утром минувшего воскресенья неустановленный водитель на неустановленном автомобиле отпра-вил в реанимацию двух человек. Свидетелей происшествия не было. В аналогичных происшествиях пострадали еще два человека в Уссурийске.

В крае практически ежедневно ГАИ и милиция объявляют в розыск водителей, бросивших пострадавших людей на произвол судьбы. Чтобы найти водителей-преступников, требуется много времени и сил, но может так статься, что преступления останутся нераскрытыми. О том, что оставление места происшествия с пострадавшими в ДТП людьми - преступление, красноречиво говорит ст. 265 УК РФ.

В Госавтоинспекции считают, что ситуацию со скрывшимися нарушителями драматизировать не стоит. Как поделился деталями оперативной обстановки начальник отделения розыска приморского Управления ГИБДД Руслан ПОМЫКАЛОВ, с начала года произошло 299 происшествий, в которых один из участников покинул место происшествия. В 190 случаях (63%) милиция сработала оперативно и нарушители были найдены и привлечены к ответственности. Это несколько лучше, чем в прошлом году, когда происшествий со скрывшимися было больше, а найдено немногим меньше.

- В последние годы наметилась тенденция к снижению таких происшествий, - считает майор Помыкалов, - однако не стоит приписывать увеличивающийся процент раскрываемости на совесть нарушителей или их покаяние. С начала года известен только один случай, когда водитель, сбив пешехода, причем насмерть, через два часа вернулся на место происшествие и сдался. В остальных приходится искать, и здесь кроме нашей работы, большая надежда на людей, очевидцев, свидетелей, автомобилистов. Их внимательность и активная позиция позволяют призвать к ответственности преступника".

Не последнее слово в поиске и нахождении автоаварийных беглецов может сказать Интернет. Известны случаи, когда информация, муссируемая в среде блоггеров, доходила до правоохранительных органов, по которой найти "беглеца" не составляло труда.

Однако радужную картину, когда двое из трех беглецов оказываются в руках закона, могут смазать последние поправки в административный кодекс. Ужесточение наказания за непредоставление преимущества пешеходам в отведенных для этого местах и зонах может привести и к негативным последствиям. Как считают рядовые инспекторы ДПС, стоит ожидать роста количества водителей, оставляющих места происшествия после наезда на пешехода.

С одной стороны, ответственность за оставление места ДТП осталась пусть и неизменной, но достаточно суровой (лишение ВУ, немалый штраф, а то и срок заключения), с другой - повысившиеся штрафы за игнорирование пешеходов в так называемой "зеленой зоне" не оставляют водителю выбора. В Госавтоинспекции такие подозрения и перспективы последних поправок к КоАП не комментируют: по словам Руслана Помыкалова, с момента вступления в силу поправок прошло мало времени и пока трудно делать какие-то выводы.

С 23 мая вступили в силу поправки к Кодексу об ответственности за административные правонарушения, где одним из нюансов стал в 10 раз (со 100 до 1000 руб.) увеличившийся штраф за игнорирование пешеходного приоритета.