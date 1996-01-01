www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Давить нельзя пропустить: где поставить запятую?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Утром минувшего воскресенья неустановленный водитель на неустановленном автомобиле отпра-вил в реанимацию двух человек. Свидетелей происшествия не было. В аналогичных происшествиях пострадали еще два человека в Уссурийске.

В крае практически ежедневно ГАИ и милиция объявляют в розыск водителей, бросивших пострадавших людей на произвол судьбы. Чтобы найти водителей-преступников, требуется много времени и сил, но может так статься, что преступления останутся нераскрытыми. О том, что оставление места происшествия с пострадавшими в ДТП людьми - преступление, красноречиво говорит ст. 265 УК РФ.

В Госавтоинспекции считают, что ситуацию со скрывшимися нарушителями драматизировать не стоит. Как поделился деталями оперативной обстановки начальник отделения розыска приморского Управления ГИБДД Руслан ПОМЫКАЛОВ, с начала года произошло 299 происшествий, в которых один из участников покинул место происшествия. В 190 случаях (63%) милиция сработала оперативно и нарушители были найдены и привлечены к ответственности. Это несколько лучше, чем в прошлом году, когда происшествий со скрывшимися было больше, а найдено немногим меньше.

- В последние годы наметилась тенденция к снижению таких происшествий, - считает майор Помыкалов, - однако не стоит приписывать увеличивающийся процент раскрываемости на совесть нарушителей или их покаяние. С начала года известен только один случай, когда водитель, сбив пешехода, причем насмерть, через два часа вернулся на место происшествие и сдался. В остальных приходится искать, и здесь кроме нашей работы, большая надежда на людей, очевидцев, свидетелей, автомобилистов. Их внимательность и активная позиция позволяют призвать к ответственности преступника".

Не последнее слово в поиске и нахождении автоаварийных беглецов может сказать Интернет. Известны случаи, когда информация, муссируемая в среде блоггеров, доходила до правоохранительных органов, по которой найти "беглеца" не составляло труда.

Однако радужную картину, когда двое из трех беглецов оказываются в руках закона, могут смазать последние поправки в административный кодекс. Ужесточение наказания за непредоставление преимущества пешеходам в отведенных для этого местах и зонах может привести и к негативным последствиям. Как считают рядовые инспекторы ДПС, стоит ожидать роста количества водителей, оставляющих места происшествия после наезда на пешехода.

С одной стороны, ответственность за оставление места ДТП осталась пусть и неизменной, но достаточно суровой (лишение ВУ, немалый штраф, а то и срок заключения), с другой - повысившиеся штрафы за игнорирование пешеходов в так называемой "зеленой зоне" не оставляют водителю выбора. В Госавтоинспекции такие подозрения и перспективы последних поправок к КоАП не комментируют: по словам Руслана Помыкалова, с момента вступления в силу поправок прошло мало времени и пока трудно делать какие-то выводы.

С 23 мая вступили в силу поправки к Кодексу об ответственности за административные правонарушения, где одним из нюансов стал в 10 раз (со 100 до 1000 руб.) увеличившийся штраф за игнорирование пешеходного приоритета.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru