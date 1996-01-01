Этот опасный левый руль...

В воскресенье 24 мая на гострассе в районе Садгорода произошло крупное ДТП. Около 19.00 водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с левым рулем, пытаясь объехать образовавшуюся на дороге пробку, выехал на встречную полосу, где тут же врезался в Mitsubishi Legnum. От сильного удара джип развернуло, и он протаранил еще одно авто - Toyota Corona. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Владивостока.

По другой версии одного из участников ДТП - пассажира Toyota Corona, когда Land Cruiser обгонял попутный транспорт по полосе встречного движения, пробки на данном участке дороги еще не было. Заметив, что Mitsubishi Legnum вот-вот врежется в джип, водитель внедорожника попытался уйти на свою полосу, но там столкнулся с двигающейся Toyota Corona и только потом уже совершил лобовое столкновение с "универсалом".

В результате ДТП травмы получил 35-летний виновник аварии, а также 31-летний водитель Mitsubishi Legnum и 29-летняя пассажирка этого же авто. Все пострадавшие госпитализированы.