Иномарка не получила таможенных скидок

Находкинская таможня пресекла очередную попытку совершить административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ: заявление таможенному органу недостоверных сведений о товаре, послуживших основанием для занижения размера таможенных пошлин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в порт Находка из Японии на теплоходе Teklibka для некоего индивидуального предпринимателя был ввезен легковой автомобиль Toyota HiAce 1999 года выпуска. На таможенный пост была подана грузовая таможенная декларация, в которой ввезенный товар был заявлен как автомобиль "Скорой медицинской помощи". Соответственно по ставке таможенной пошлины 5% от таможенной стоимости, как на автомобиль спецназначения.

Однако у таможенников возникли подозрения в достоверности заявленных сведений. В результате фактического таможенного контроля с проведением таможенного досмотра выяснилось, что данный автомобиль не соответствует всем требованиям комплектации, предъявляемым к категории автомобилей, "специально предназначенных для медицинских целей".

Автомобиль задержан. Недостоверно заявленные сведения привели к занижению подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов на сумму более 1 миллиона рублей. Возбуждено дело.