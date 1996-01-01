Пошлины на поддержанные автомобили не помогают

С понедельника 25 мая автоконцерн Ford приостанавливает работу завода во Всеволжске (Ленинградская область). Это связано с падением продаж на авторынке.

Ранее руководство предприятия было вынуждено снизить планы производства в текущем году до 63 тыс. автомобилей, тогда как в прошлом году завод выпустил 65 тыс. машин при возможной мощности 125 тыс. автомобилей в год. Сейчас на заводе, который начал работу в июле 2002 года, выпускаются модели Mondeo и Focus.

Продажи автомобилей марки Ford на российском рынке упали в январе-апреле на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,71 тыс. единиц. Чистый убыток Ford Motors в январе-марте 2009 года составил 1,42 млрд. долларов, а за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в 192 млн.