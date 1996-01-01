Недельный автопробег в честь Победы

Кавалеровская автошкола РОСТО (ДОСААФ) решила провести недельный автопробег "России нужен лично ты!" по маршруту Кавалерово - Владивосток. Он посвящен 64-й годовщине Победы над Германией.

В состав команды вошли победители и призеры районного первенства по военно-техническим видам спорта и автоспорта, которое состоялось в Кавалерово накануне Дня Победы. Колонна участников стартовала 24 мая от памятника погибшим воинам в п. Кавалерово. За неделю путешествия участники совершат ряд остановок в поселках и городах, станут организаторами патриотических мероприятий.

В Чугуевке кавалеровцы посетят музей и авиаполк. В Арсеньеве побывают на заводе "Прогресс", в аэроклубе и на аэродроме возложат венки к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Уссурийске запланирована встреча в технической школе и в бригаде воздушно-десантных войск. Также в Уссурийске кавалеровская автоколонна встретится с участниками подобного автопробега из Владивостока.

Владивостокцы избрали девиз "Хранить традиции - Отечеству служить". Владивостокская автоколонна стартовала от памятника воинам танковой колонны "Приморский комсомолец". Ребята из обеих автоколонн поучаствуют в совместном митинге возле мемориала воинам-уссурийцам, а затем обе колонны продолжат свой путь.

Во Владивостоке кавалеровцы посетят музей КТОФ, побывают на мемориальной подводной лодке "С-56" и действующем боевом корабле.