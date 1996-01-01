Ввоз "праворуких" автомобилей запретят с 2013 года?

Новый технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств", который запретит ввоз в Россию автомобилей с правым рулем, в настоящее время уже прошел стадию "публичного обсуждения" и теперь находится на согласовании в Минпромторге, сообщает "Восток-Медиа".

В этом документе прямо прописан запрет на импорт праворульных автомобилей: "расположение органов управления выпускаемых в обращение транспортных средств должно соответствовать условиям правостороннего движения, установленного в РФ", сообщает "Коммерсант". А как пишет "Финанс-онлайн", в любом случае запрет коснется только ввоза праворульных машин - ограничивать эксплуатацию уже зарегистрированных в России автомобилей не планируется. По данным издания, этот запрет начнет действовать лишь с 2013 года, коснется ли он физических лиц - пока не известно.