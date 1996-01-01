Ставки кредитов на покупку автомобилей не дотянули до 30%

Получение кредита на отечественный автомобиль под 9,67% и вправду станет манной небесной. Обыкновенная процентная ставка на российские автомашины в три раза отличается от льготной в сторону роста. Такая разница либо совсем отвадит приморцев от такой роскоши, как "японка", либо пересадит их за левый руль.

Запретная автотема

Региональные банки, кроме Роял Кредит Банка и Восточного Экспресс Банка, отказались от автокредитования, или, правильнее сказать, приостановили такие программы. Понятно, что уровень процентных ставок заставляет клиентов насторожиться. Некоторые банки федерального значения также предпочитают отмалчиваться, что означает, что подобные программы не действуют. Открыто о традиционном автокредитовании говорят лишь Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Сберегательный банк. Ситуация у них по ставкам аналогичная, но идти на сокращение продуктов банки не стали. На рынке кредитного субсидирования отечественного автопрома логично вышли на первый план кредитные структуры с государственным капиталом - ВТБ24, Россельхозбанк и Сбербанк России.

Имеем право налево?

В Сбербанке нам предоставили исчерпывающий список российских автомобилей, на которые распространяется государственная программа субсидирования процентных ставок по "Автокредиту", стоимостью не более 350 000 руб. В него вошли Fiat Albea, Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Skoda Fabia, UAZ Hunter, всевозможные LADA. Заметим, что представленные марки действительны для получения льготных кредитов и в Россельхозбанке, и ВТБ 24. Список исчерпывающий.

На вопрос корреспондента "ЗР" о возможности кредитования сельских жителей и фермеров на покупку сельскохозяйственной техники отечественного производства в рамках льготной процентной ставки в Приморском отделении Россельхозбанка ответили, что для данной категории заемщиков существуют программы кредитования на других условиях. Льготы предназначаются лишь для легковых автомобилей. Получение кредита предусматривает обязательную страховку по программам ОСАГО и полное КАСКО со страховой суммой в размере не менее стоимости легкового автомобиля по договору купли-продажи. И конечно же обязательное требование - справки о доходах и с места работы за последние 6 месяцев.

То есть как в известной миниатюре Михаила ЖВАНЕЦКОГО: вчера были большие - по пять, а сегодня маленькие, но по три. Цена вопроса - 350 тыс. руб. также вызывает некоторые вопросы. На руки заемщику банки выдадут лишь 70% от стоимости автомобиля (245 тыс. руб.), так как здесь включается правило первоначального взноса. А 30% будь добр найди сам.

Автосмущение

Больше всего смущает то, что в наших приморских банках (и в филиалах федеральных) не было ни одного случая покупки автомобиля от "АвтоВАЗа" в кредит и до кризиса. А именно тогда банки хвастали кредитными ставками на уровне сегодняшней льготной, т.е. от 9 до 12%, различные комиссии и разнообразные хитрые сборы не считаются.

И если, следуя максиме древнегреческого философа Сократа "знание - это лишь припоминание", то припомнить, какие суммы требовались приморцам для покупки автомобиля в кредит, не сложно. По словам специалистов Приморского ОСБ № 8635, средняя стоимость автомобилей, на которые заемщики получали "Автокредит" до сентября 2008 г., была 550 000 руб., а с сентября 2008 г. до настоящего времени она подросла до 943 000 руб.

О средней сумме автокредита в 550 000 руб. ($20 тыс.) рассказали "ЗР" и в Альфа-Банке, в то же время сегодня клиенты умерили свои запросы, остановившись на искомых 350 000 руб. ($10 тыс.). В Райффайзенбанке денежные потребности наших земляков в автокредите выросли от $19 тыс. (в сентябре 2008 г.) до $ 45 тыс. (2009 г.)

О потребности в автомобилях отечественной сборки по льготе среди приморцев сегодня говорить не приходится. К слову сказать, еще ни один подобный кредит в Приморье выдан не был за отсутствием спроса. В кризисное время в банках предпочитают по-прежнему занимать деньги на подержанные иномарки "свежих" годов, преимущественно малолитражки.

Как подсказывает практика, наши дальневосточные автолюбители питают разноречивые чувства к автосалонам. Специалисты Приморского ОСБ № 8635 замечают, что 18% заемщиков приобрели свои автомобили именно там. Во Владивостокском филиале Райффайзенбанка эта цифра доходит до 90%, однако клиенты предпочитают в основном автомобили японского производства. Альфа-Банк предлагает любопытную статистику о том, что оформляет каждый третий кредит на приобретение европейского автомобиля.

Нахождение Ford Focus (одна из самых востребованных машин за Уралом) в списке возможных транспортных средств для кредитования по льготной ставке вполне может сделать процент спроса на автомобили в салонах Приморья стабильно высоким.

Немного о грустном

Банки, как и прежде, кредитуют приобретение отечественных автомобилей, и условия традиционного (не льготного) кредитования практически не отличаются от возможной покупки зарубежного авто. Хотя работа банков с автоаукционами практически встала, но теоретически кредитовать под привоз авто через услуги аукциона банки не отказываются.