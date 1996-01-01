Финиш "Русского ралли-2009"

В минувшую пятницу во Владивостоке финишировало пятидневное "Русское ралли-2009", участие в котором приняли около 70 человек на джипах, мотоциклах и квадроциклах. Как сообщил VL.ru руководитель Федерации мотоспорта Владивостока Ахмед Дадажданов, итоговых зачетов оказалось четыре вместо пяти, поскольку ни один из квадроциклов не добрался до финиша.

Зачет "Мото-мастер":

1 место: Алексей Комов, 2 место: Анатолий Брюзгин, 3 место: Егор Бучнев Зачет "Мото-любитель":

1 место: Аркадий Свиридов, 2 место: Дмитрий Неноженко, 3 место: Роман Матвеев Зачет "Рейд-мастер":

1 место: экипаж Александр Корягин - Евгений Мухин, 2 место: экипаж Николай Яковец - Александр Воронин, 3 место: экипаж Андрей Жаберев - Николай Сидорук

Зачет "Рейд-любитель":

1 место: экипаж Роман Белоглазов - Максим Куликов