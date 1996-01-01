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Финиш "Русского ралли-2009"
В минувшую пятницу во Владивостоке финишировало пятидневное "Русское ралли-2009", участие в котором приняли около 70 человек на джипах, мотоциклах и квадроциклах. Как сообщил VL.ru руководитель Федерации мотоспорта Владивостока Ахмед Дадажданов, итоговых зачетов оказалось четыре вместо пяти, поскольку ни один из квадроциклов не добрался до финиша.
Зачет "Мото-мастер":
1 место: Алексей Комов, 2 место: Анатолий Брюзгин, 3 место: Егор Бучнев Зачет "Мото-любитель":
1 место: Аркадий Свиридов, 2 место: Дмитрий Неноженко, 3 место: Роман Матвеев Зачет "Рейд-мастер":
1 место: экипаж Александр Корягин - Евгений Мухин, 2 место: экипаж Николай Яковец - Александр Воронин, 3 место: экипаж Андрей Жаберев - Николай Сидорук
Зачет "Рейд-любитель":
1 место: экипаж Роман Белоглазов - Максим Куликов
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