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Дрифт переехал в Артем
Открылся сезон "Формулы Дрифт -2009". Главным отличием соревнований нынешнего года от предыдущих стал их перенос из Владивостока в Артем. "Змеинка уже заезжена, а артемовская площадь позволяет построить свободную конфигурацию трассы", - комментирует нововведение один из организаторов "Формулы" Дмитрий СЕМЕНЮК.
Как показал первый опыт дрифта в Артеме, резон в подобном подходе есть. И пилоты и зрители смогли увидеть действительно нечто новое. Маршрут трассы, которую проложили прямо по центральной площади Артема, обозначался покрышками, и его конфигурация разительно отличалась от привычных поворотов владивостокского картодрома. Серия "змеек" позволила придать большей зрелищности, оценить которую в полной мере, правда, пришлось далеко не всем. Главной проблемой артемовской трассы стал недостаток обзорности для зрителей. В отсутствие трибун заезды оказались хорошо видны только тем, кто находился в первых рядах у ограждения. Остальным же приходилось довольствоваться созерцанием голов впереди стоящих. Самые смышленые наблюдали за происходящим с деревьев. Глядя на них, природный амфитеатр Змеинки воспринимался как подарок судьбы.
По признанию многих пилотов одноуровневый горизонтальный рельеф артемовской трассы после Змеинки поначалу воспринимается как детская площадка, однако изобилие новых поворотов не позволяет расслабляться. Борьба оказалась на редкость напряженной, и по результатам первого этапа "Формулы Дрифт -2009" места распределились следующим образом: 1 место - Андрей ТАРАНЕНКО, 2 место - Константин АВШАРОВ, 3 место - Сергей ЩЕРБАКОВ.
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