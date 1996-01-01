Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С точностью до миллиграмма
Верховный суд РФ полностью удовлетворил иск Азамата Сагнаева, оспорившего 16-й пункт инструкции Минздрава по проведению медицинского освидетельствования, в котором говорилось, что для признания водителя нетрезвым достаточно установить факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе. Эта информация была опубликована на сайте Верховного суда РФ.
Азамат Саганаев оспорил в Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 16-й пункт Инструкции по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и заполнению учетной формы 307/У-05 "Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, утвержденной "308 приказом Минздрава. В этом пункте говорится, что водителя можно признать нетрезвым при любых положительных результатах анализа выдыхаемого воздуха на алкоголь.
По мнению истца, с которым в ходе рассмотрения дела согласился и Верховный суд, данное положение противоречит статье 27.12 Кодекса об административных нарушениях, в которой установлены пороговые значения для содержания алкоголя в крови водителя - "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха". Таким образом, при медицинском освидетельствовании следует не просто устанавливать наличие алкоголя в организме автомобилиста, но и определять уровень его содержания.
Верховный суд согласился с доводам Азамата Саганаева и признал пункт 16 недействительным в части, позволяющей выносить заключение об опьянении, не учитывая минимальный допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Напомним, что в ноябре 2008 года Верховный суд отменил еще два пункта этой инструкции. Речь идет о положениях, разрешавших медиками выносить заключения об опьянении водителя "неустановленным веществом" только на основании клинических признаков.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам