С точностью до миллиграмма

Верховный суд РФ полностью удовлетворил иск Азамата Сагнаева, оспорившего 16-й пункт инструкции Минздрава по проведению медицинского освидетельствования, в котором говорилось, что для признания водителя нетрезвым достаточно установить факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе. Эта информация была опубликована на сайте Верховного суда РФ.

Азамат Саганаев оспорил в Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 16-й пункт Инструкции по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и заполнению учетной формы 307/У-05 "Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, утвержденной "308 приказом Минздрава. В этом пункте говорится, что водителя можно признать нетрезвым при любых положительных результатах анализа выдыхаемого воздуха на алкоголь.

По мнению истца, с которым в ходе рассмотрения дела согласился и Верховный суд, данное положение противоречит статье 27.12 Кодекса об административных нарушениях, в которой установлены пороговые значения для содержания алкоголя в крови водителя - "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха". Таким образом, при медицинском освидетельствовании следует не просто устанавливать наличие алкоголя в организме автомобилиста, но и определять уровень его содержания.

Верховный суд согласился с доводам Азамата Саганаева и признал пункт 16 недействительным в части, позволяющей выносить заключение об опьянении, не учитывая минимальный допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Напомним, что в ноябре 2008 года Верховный суд отменил еще два пункта этой инструкции. Речь идет о положениях, разрешавших медиками выносить заключения об опьянении водителя "неустановленным веществом" только на основании клинических признаков.