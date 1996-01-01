Обзор : Toyota Vista Ardeo

Когда-то они шли по жизни вместе - Toyota Vista и Toyota Camry. Их путали в двух шагах, зато владельцы однояйцевых близнецов не знали проблем с подбором запчастей: за исключением мелочей, любые железяки были взаимозаменяемы.

Лафа закончилась в 1998 году, когда Vista неожиданно превратилась в "гадкого утенка". Так некоторые приморские потребители оценили новый дизайн кузова, который стал заметно выше, пузатее и, на первый взгляд, грубее предыдущего. Camry же пошла другим путем и, сохранив толику изящества, стала эволюционировать самостоятельно. Так разошлись пути-дорожки "сестер", и теперь каждая модель имеет собственный имидж и свою группу покупателей.

Покупатели Vista - это, как и прежде, поклонники уюта, комфорта и качественного исполнения, не лишенные стремления к новизне. В новых моделях они ищут сочетания старой надежности с современными модными тенденциями. И в Vista находят их сполна.

Универсальный вариант

Универсал Toyota Vista Ardeo в семействе Vista исполняет роль доброго семьянина - зрелого и основательного. Углы сглажены, солидность предусмотрена, удобства не снаружи, а внутри. При желании подчеркнуть спортивную подтянутость хозяина - неплохой выбор аэродинамических обвесов. Правда, выбирать обвесы приходится японцам, российским покупателям машины достаются уже укомплектованными этой опцией. Или не укомплектованными. В общем, какой-никакой, а выбор тоже есть и у наших.

Комфорт, ради которого берут Toyota, в Ardeo представлен в полном объеме. Машине к лицу заводская тонировка всех боковых и заднего стекол, а владельцу нет нужды беспокоиться о выцветании обшивки салона. Кстати, красивой обшивки. Сочетание пастельного велюра кресел и светлой кожи рулевого колеса приятно радует глаз и доставляет эстетическое удовольствие. Высококачественный материал и отменное исполнение - привычные японские будни.

Руль ложится в руку, как влитой. Гидроусилитель позволяет, стоя на месте, легко крутить баранку мизинцем и подвигать к себе поудобнее рулевые клавиши управления автоматической коробкой. Да, здесь, на Ardeo, используется та же система, что и на представительском седане Aristo - Steermatic. Клавишами Down и Up можно понижать или повышать передачи автоматической коробки прямо с руля. Это удобно и престижно. Радует, что у японцев развито чувство демократии и технологические новинки с топовых моделей быстро перемещаются в массовый сектор.

Хитрый мотор

Ведь не только Steermatic в качестве опции обосновался на борту этого семейного универсала. Под капотом, к примеру, стоит рядная бензиновая "четверка" 3S, славящаяся своей надежностью и неприхотливостью. Вы спросите, а где тут новинка? Да, ее не заметно невооруженным глазом, но это не простой 3S, а оснащенный непосредственным впрыском топлива D-4. Фокус в том, что продавцы "Зеленого угла" обычно убирают наклейки с указанием на этот дополнительный наворот. Покупатели из Сибири считают, что D-4 - это сплошная головная боль, и маленькая коммерческая хитрость помогает дилерам не вдаваться в подробные объяснения того, что непосредственный впрыск вовсе не так ужасен, как о нем думают за пределами Владивостока.

- По моему глубокому убеждению, вся проблема с имиджем D-4, GDI и прочих систем непосредственного впрыска, - говорит Виктор, хозяин Ardeo, - заключается в том, что народ еще просто не знает особенностей их эксплуатации и обслуживания. Недостаточна квалификация автосервиса, нет нужного объема информации. Есть только слухи о том, что это все ненадежно и дорого. На основании этих слухов люди и принимают решение о покупке или непокупке той или иной машины. Поэтому и приходится снимать наклейки. А в целом по собственному опыту могу сказать, что D-4 вовсе не так страшен. Вспомните, как раньше относились к коробкам-автоматам? То же самое! А теперь машину с "механикой" покупать не хотят!

D-4 помимо большей экологической чистоты выхлопа дает некоторую экономию в потреблении мотором топлива. А что до сложностей в ремонте - тут надо раскачиваться автосервисам, успевать за потребностями клиентов и зарабатывать на расторопности свои деньги.

Сделано для Японии

Усложняется сегодня все. Вот и вместо привычных круглых "глаз" спидометра и тахометра на Ardeo в пространстве за рулем только узкая щель табло переключения передач. Вся комбинация приборов теперь сосредоточена на большом цветном дисплее, расположившемся посередине передней панели и развернутом в сторону водителя. Информации - шквал. Век информационных технологий, а вы как думали!? Нужно отдать должное, информация не вываливается сразу, а дозированно выводится по желанию водителя посредством джойстика на центральной консоли. Нажал кнопочку - раз! - и на дисплее отразилось цифровое значение количества оборотов двигателя. Еще нажатие - раз! - и тот же тахометр из цифрового превращается в ленточный.

Волшебный джойстик позволяет превратить тахометр в настоящий телевизор, а при наличии соответствующего софта - в экран навигационной системы. Встроенный дисковод понимает и DVD. Основная беда - все эти маленькие прелести не адаптированы к российской реальности. Телевизор принимает сигнал в формате NTSC, навигация не имеет российских карт местности, да и все указания бортовой компьютер выдает на японском языке. Вот что значит сделано для себя.