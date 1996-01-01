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Будущие пробки как результат новых штрафов
Накануне Дня Победы Президент подписал Указ, утвердивший изменения в Кодексе об ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения. Не позднее 20 мая новые штрафные поправки заработают, но результат можно спрогнозировать. Станет ли на дорогах безопаснее - большой вопрос, но уже сегодня можно смело говорить о массе недовольных автомобилистов, пробках и резком росте благосостояния нечистых на руку гаишников.
Напомним, что ст. 12 КоАП предусматривает ужесточение ответственности за нарушения ПДД. В частности, в 10 раз (со 100 до 1000 руб.) повысился штраф за непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и другим участникам движения, чей приоритет оговорен ПДД. Это самая жесткая административная кара из всех поправок. Далее идет 500 руб. против 100 в предыдущей редакции КоАП за отсутствие или неиспользование детских удерживающих устройств, а также в полтора раза (с 200 до 300 руб.) увеличился штраф за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части.
Но если парковка на тротуаре и наличие детского кресла в машине - удел совести, воспитанности или заботы о собственных детях, то непредоставление преимущества "приоритетным" участникам движения - момент довольно серьезный и зачастую спорный, так что заслуживает отдельного внимания.
Программируемый затор
Если взять Владивосток, то, не выезжая далеко из центра города, можно найти с десяток мест, где городская инфраструктура одновременно может поставить в ступор все движение и обогатить инспектора. Например, перекресток ул. Алеутской и Океанского проспекта напротив Покровского храма. Сотни студентов с утра до вечера фланируют через Алеутскую, создавая и без того немало помех движению. Делают они это, как говорится, "в законе", находясь под защитой пешеходной разметки и знака. Если заглянуть в ПДД, то мы увидим, что водитель обязан пропустить двух и более пешеходов, ступивших на проезжую часть в пешеходной зоне. А теперь вопрос, где в это время будет инспектор ГАИ и что будет с теми водителями, которые, двигаясь в направлении "Дальпресса", не станут ждать, пока очередная студенческая волна докатиться до их полосы? Формально, не имея препятствия в виде пешеходов перед собой, но уже ступивших на "зебру", двигающийся транспорт нарушает закон, с его административным тарифом в 1000 руб.
Раньше, когда штраф был 100 руб., на такие "шалости" инспекторы смотрели сквозь пальцы, и, если в планах ГАИ не было спецоперации "Пешеход", водители на таком перекрестке динамили этот пункт правил. Сегодня, когда штраф в 10 раз выше, естественно, никаких "сквозь пальцы" уже не будет, и экипаж, периодически дежурящий на перекрестке, рискует работать в поте лица.
Можно быть уверенным, что безопасность дорожного движения здесь будет 100-процентная, что главное, как и 100-процентными будут заторы на оживленных участках городских дорог. О том, что в этом месте существует готовый, но заброшенный властями подземный переход, а светофор просто просится на этот перекресток, даже говорить не хочется, а надо!
Окультуриваться надо!
Другой пример виден из нашего редакционного кабинета. Остановка общественного транспорта "Дальпресс", где на 100 метров дороги приходится два перекрестка - с Океанского проспекта на ул. Хабаровскую и Комсомольскую и проспект Красного знамении (Тополиная аллея), который в час пик становится дорожным тромбом. Здесь все отдано на откуп водителям, и какое им дело до снующих пешеходов, когда не успевшему втиснуться в поток можно считать себя выброшенным на свалку.
В свое время мы пытали дорнадзор ГАИ насчет светофора в этом месте: все-таки сходятся два проспекта, движение очень плотное, да и аварийность здесь высока, почему бы не поставить "регулировщика"? Помнится, ответ был классическим - бюджетный дефицит и далее в том же духе, когда ссылаются на отсутствие денег. Ну, а броуновское пешеходное движение в районе Первореченского рынка иначе как пыткой для водителей не назовешь. При этом не надо забывать, что все это безобразие на ключевых перекрестках помножено на аховое состояние самих дорог.
Отдадим должное специализированным дорожным службам и городской ГАИ: какая-никакая работа над организацией движения в краевом центре ведется. Новые светофорные блоки недавно замечены там, где уже не было никакой надежды их увидеть. Так, с грехом пополам разрулили заторы на Океанском проспекте в районе Некрасовского рынка. Пока не работает, но уже установлен светофор на перекрестке Алеутской и Фонтанной и т.д.
Поэтому и создается ощущение, что новые штрафы, в частности 1000 руб. за непредоставление преимущества пешеходам и прочим "приоритетам", есть не борьба за безопасность движения, а суррогатный заменитель, этакая сублимация, подменяющая собой реальную заботу властей о безопасности и жизни своих сограждан...
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