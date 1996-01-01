Российские автозаводы возобновили работу после каникул

Во вторник российские автозаводы "УАЗ", "АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ", "Автофрамос", Toyota и "КамАЗ" возобновили выпуск автомобилей, приостановленный на время майских праздников. Предприятие "ГАЗ" продолжило производство коммерческих моделей, однако сборка седанов Volga Siber было прекращена еще в марте. Другие российские заводы - Ford, Volkswagen, GM, "ТагАЗ" и "Автотор" - работали между майскими праздниками по прежнему графику. "АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и Toyota приостанавливали производство с 1 по 11 мая. "Автофрамос", выпускающий седаны Renault Logan, простаивал с 30 апреля по 11 мая.