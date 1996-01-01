Королла в лидерах

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", представленным в новом маркетинговом отчете, за 12 месяцев 2008 года в Россию было суммарно ввезено почти 2 миллиона легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них попали в страну новыми - таких машин было свыше 1 миллиона 574 тысяч штук. Объем ввоза легковых подержанных автомобилей на этом фоне смотрится весьма скромно: "всего" 408 тысяч единиц. Особое внимание специалистов компании обратило на себя безоговорочное лидерство Toyota Corolla в структуре импорта: в 2008 году в Россию ввезено почти 70 тысяч новых и 25,4 тысяч поддержанных автомобилей данной модели. Ближайшими конкурентами российского бестселлера в секторе новой техники стали Mitsubishi Lancer и Chevrolet Lanos (65442 и 64302 штук). Преимущество Corolla в структуре подержанных автомобилей значительное более весомое - вторую строчку с двукратным отставанием занимает компактвен Honda Fit (12614 штук).