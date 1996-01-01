Леворукие Lancer зависли в порту

Предназначенные для продажи на Дальнем Востоке Mitsubishi Lancer японской сборки, доставленные в начале апреля на контейнерный терминал ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) в Восточном порту, уже месяц ждут своего заказчика.

По сведениям "ЗР", автомобилевозы появятся в порту не раньше 8 мая. Скорее всего, первые Lancer отправятся в адрес недавно открытого дилерского центра Mitsubishi во Владивостоке.

Напомним, что пробная партия Lancer, поступивших в адрес компании Rolf SCS (логистический бизнес Группы компаний "Рольф", официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в России), насчитывает 300 автомобилей. Для размещения автомобилей под хранение ВСК оборудовала охраняемую складскую площадку.