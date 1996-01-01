На Набережной покажут "китовый" Crown и многое другое

Во Владивостоке 18 апреля состоится выставка ретро-автомобилей под открытым небом. Коллекционеры из клубов «Иноходец» и «Ретро-мания Владивосток» выставят свои «сокровища» на всеобщее обозрение, сообщили РИА PrimaMedia организаторы выставки.

Среди автомобилей-участников выставки будет представлено более десятка классических авто производства СССР, в том числе несколько знаменитых «Волга» ГАЗ-21.

Еще более представительным обещает быть состав участников-иномарок. Больше всего, разумеется, будет представлено автомашин производства Японии.

В числе прочих на выставке будет представлена Toyota Crown MS-65. Этот автомобиль в Японии за обтекаемость форм известен как «китовый» «Краун», а многие ценители называют это произведение инженерной мысли начала 1970-х годов «космическим кораблем». Фанаты автомобилей Toyota Mark II смогут увидеть сразу несколько «марков» выпуска конца 70-х годов, в том числе и версии «купе».

Вход на выставку - свободный. Начало - в 11.00. В 13.00 ретро-автомобили колонной покинут Набережную и проследуют через Светланскую, проспект Красоты и Некрасовский путепровод к месту промежуточной стоянки на ост. «Постышева».