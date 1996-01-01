Ужесточены меры к нарушителям автопарковки в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники ГИБДД ужесточили меры к нарушителям парковки, которые, несмотря на дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", оставляют автомобили в неположенном месте, затрудняя при этом уличное движение. Как сообщили в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, ежедневно в центре краевой столицы работают восемь эвакуаторов, поэтому, не обнаружив авто на прежнем месте, не спешите заявлять об угоне - загляните на арестплощадку, советуют гаишники.