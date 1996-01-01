Японские автомобили, которые мы потеряли

Московские автомобильные издания определились с тем, каких автомобилей из Страны восходящего солнца им будет больше всего не хватать.

В начале 2009 года поступление подержанных автомобилей из-за границы на отечественный рынок практически прекратилось - по данным агентства "Автостат", в феврале в Россию было ввезено всего 328 подержанных иномарок (всего 0,6 процента от всего объема автомобильного импорта в феврале). Причем в эту цифру входит автомобильный "секонд-хэнд", поставляемый и из Европы, и из Северной Америки, и, конечно, из Японии. А ведь в феврале прошлого года на наш рынок было импортировано более 15 тысяч подержанных иномарок, сообщает интернет-ресурс Auto.lenta.ru.

Кризис и девальвация

Эксперты называют несколько причин, которые привели к практически полному прекращению поставок "бэушных" автомобилей в Россию. Во-первых, это мировой кризис, в результате которого существенно снизилась покупательная способность населения. Во-вторых, девальвация рубля, который за вторую половину 2008 года подешевел на 35% по отношению к доллару и на 25% по отношению к евро.

Естественно, эти два фактора повлияли на продажи не только подержанных автомобилей, но и реализацию новых легковых машин. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в России продажи новых иномарок и легкого коммерческого транспорта за два первых месяца 2009 года сократились на 38%.

Повышение таможенных платежей

По импорту "бэушных"автомобилей иностранного производства ударило еще и повышение с 12 января 2008 года таможенных пошлин на иномарки. Согласно постановлению правительства, запретительный порог по возрасту автомобиля сократился с семи до пяти лет, а ставки таможенных платежей увеличились на 20-170%. Правительство оправдывает повышение таможенных ставок необходимостью поддерживать в условиях кризиса и отечественные автозаводы, и расположенные на территории России сборочные конвейеры. Но многие россияне считают, что речь идет скорее о конкурентной борьбе между продукцией "АвтоВАЗа" и потоком подержанных "японок", которые поступают в Россию через дальневосточные порты.

Во-первых, популярные у отечественных автомобилистов подержанные японские иномарки, как и продукция "АвтоВАЗа", попадают в ценовую категорию до 10 тысяч долларов. А во-вторых, "японки" занимают существенную долю рынка бюджетных автомобилей - только в прошлом году в Россию было ввезено около 500 тысяч японских иномарок. Для сравнения, Волжский автомобильный завод за тот же период времени на внутреннем рынке продал 622 тысячи машин.

Прощание с "японкой"

Борьба российского правительства и "АвтоВАЗа" с конкурентами пока идет вполне успешно. Из пяти опрошенных Lenta.ru московских компаний, торгующих подержанными "японками", четверо уже распродают остатки и сворачивают бизнес. Во Владивостоке происходит то же самое. Японские автомобили в некотором смысле даже жалко - несмотря на правый руль и "неправильную" светотехнику, эти автомобили все равно являлись качественной, экологичной и недорогой альтернативой продукции Волжского автозавода. Поэтому "на прощанье" Lenta решила узнать, каких автомобилей из Страны восходящего солнца будет больше всего не хватать российским автомобилистам.

Чтобы составить рейтинг десяти самых популярных в России подержанных "японок", мы обратились к Богдану Осокину, директору издательства "Легион-автодата", которое занимается публикацией технической литературы по японским машинам. В силу специфики своего бизнеса Осокин и работающие в его издательстве эксперты уже много лет отслеживают ситуацию на этом рынке - ведь литература требуется только по самым востребованным у российских автомобилистов моделям.

Все автомобили в этом списке - семилетние. Именно они пользовались наибольшим спросом у отечественных автомобилистов, так как достаточно дешево продавались в Японии (в Стране восходящего солнца цены на машины возрастом 4-5 и 6-7 лет могут отличаться в несколько раз), и в то же время еще не попадали в России под запретительные таможенные пошлины на автомобили старше семи лет. При расчете и новых, и старых пошлин, а также стоимости этих "семилеток" во Владивостоке использовался калькулятор на сайте drom.ru.

1. Toyota Corolla

До повышения таможенных ставок на отечественном рынке лидировала семилетняя Toyota Corolla (она же, в зависимости от модификации кузова, называется Fielder, Runx или Allex). В прошлом году этот автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и автоматической коробкой передач во Владивостоке можно было купить за 7,5 тысячи долларов. Но после введения новых таможенных ставок пошлина на этот автомобиль увеличилась в три раза - с 1962 до 6250 долларов. В результате сейчас на Дальнем Востоке такой автомобиль будет стоить не меньше 11,5 тысячи долларов. Но в рублях цена выросла еще заметнее: со 150-160 тысяч рублей (прошлое лето) до 350-400 тысяч рублей (исходя из нынешнего курса доллара).

2. Toyota Vitz

Второй по популярности у российских автомобилистов была Toyota Vitz (Yaris) - она же, в зависимости от модификации кузова, Funcargo и Platz. До повышения пошлин эта малолитражка с литровым мотором мощностью 70 лошадиных сил обходилась покупателям всего в 4,9 тысячи долларов. Сейчас таможенный тариф вырос с 1,2 до 4,1 тысячи долларов и машина во Владивостоке обойдется в 7,7 тысячи долларов.

3. Honda Fit

В тройке лидеров нашего рейтинга оказалась еще одна малолитражка - Honda Fit (Jazz), она же в кузове седан - Aria. После 12 января этого года "Фит" с автоматом и двигателем 1,3 литра, который развивает 86 лошадиных сил, у продавцов во Владивостоке подорожал с 5,7 до 9,6 тысячи долларов. И это не удивительно, ведь таможенная пошлина на этот автомобиль выросла с 1,9 до 5,9 тысячи долларов.

4. Toyota Allion

Компактный седан Toyota Allion занимает четвертое место по популярности у российских автомобилистов. При старых таможенных ставках эта машина с автоматической коробкой передач и 110-сильным двигателем объемом 1,5 литра во Владивостоке стоила 5,7 тысячи долларов. Но после того как пошлина увеличилась с 2,1 до 6,6 тысячи долларов, Allion подорожал почти в два раза - до 10 тысяч долларов.

5. Mazda Demio

Пошлина на пятидверный хэтчбек Mazda Demio с двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 91 лошадиная сила в результате изменения таможенного кодекса увеличилась с 1,8 до 5,9 тысячи долларов. Сам автомобиль на рынках Владивостока подорожал с 5,5 до 9,5 тысячи долларов.

6. Toyota Camry

Заметнее всего после повышения таможенных ставок подорожали автомобили, у которых объем двигателя превышает 1,5 литра. Например, очень популярный у российских автомобилистов седан Toyota Camry с 2,4-литровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил пошлина увеличилась с 6,5 до 16 тысяч долларов! Теперь праворульный вариант Camry стоит во Владивостоке 21,5 тысячи долларов - почти в два раза дороже, чем в прошлом году.

7. Subaru Forester

На Subaru Forester с двухлитровым "атмосферником" мощностью 137 лошадиных сил пошлина выросла с 4,2 до 12,5 тысячи долларов. В результате цена на этот автомобиль во Владивостоке поднялась с 12 до 20 тысяч долларов.

8. Nissan March

Nissan March (леворульная версия этой машины хорошо знакома автомобилистам европейской части России под названием Micra) - еще одна малолитражка, попавшая в десятку самых популярных у российских автомобилистов "японок". На эту машину пошлина выросла с 1,7 до 5,4 тысячи долларов, а сама машинка подрожала с 4,8 до 8,4 тысячи долларов.

9. Honda Civic

Пошлина на Honda Civic с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 лошадиных сил в прошлом году составляла две тысячи долларов, а во Владивостоке машина стоила около 5,5 тысячи долларов. После введения новых таможенных ставок пошлина выросла до 6,5 тысячи долларов, а цена - до 10 тысяч.

10. Toyota Mark II

Закрывает наш список седан Toyota Mark II. На этот автомобиль с двухлитровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил пошлина увеличилась с 4,7 до 13 тысяч долларов. В результате Mark II стоит 18,7 тысячи долларов, а не 10,3 тысячи, как это было в прошлом году

В качестве эпилога

Как видно из списка, в основном в Россию ввозились подержанные японские малолитражки стоимостью от 5 до 7,5 тысячи долларов. У "АвтоВАЗа" в этот диапазон цен укладываются только модели "эконом-класса". Например, покупатели, претендовавшие раньше на Toyota Vitz, Honda Fit, Toyota Allion и Nissan March, теперь за те же деньги смогут купить только "классику" 2105 или 2107. А при покупке Lada Samara им придется доплатить несколько десятков тысяч рублей или взять кредит, а на "Приору" им теперь и вовсе не хватит денег.