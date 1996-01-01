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Граждан просят потерпеть, или?...
Многие приморские автомобилисты уже столкнулись с недавно возникшими сложностями при прохождении ежегодного технического осмотра. Знают об этом и в краевой ГАИ, свидетельство чему - поступившее в средства массовой информации обращение главного государственного инспектора безопасности дорожного движения УВД Приморского края Валерия КЛОЧКОВА:
- В последнее время жители Приморского края выражали обеспокоенность реорганизациями, проводимыми Управлением ГАИ УВД по Приморскому краю в области процедуры прохождения техосмотра и осуществления регистрационно-экзаменационной деятельности. Сейчас в крупных городах края создаются зональные межрайонные отделы технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы, так называемые МОТОТРЭРы, вместо регистрационно-экзаменационных отделов и подразделений автотехнического надзора ГИБДД.
Сотрудники вновь созданных подразделений будут осуществлять весь перечень услуг по прохождению государственного технического осмотра и регистрации автотранспорта. Подобная практика существует во многих регионах России и в дальнейшем распространится по всей стране. Это позволит обеспечить непрерывный контроль над деятельностью сотрудников, осуществляющих регистрацию автомобилей и проведение технического осмотра, сократить уровень коррупции в рядах сотрудников ГАИ и повысить качество обслуживания населения.
Возникшие у автовладельцев неудобства связаны, прежде всего, с организационными моментами, неизбежными при любых реформах. Так, в первые дни технический осмотр можно было пройти только по одному адресу - в здании МРЭО ГИБДД на проспекте 100-летия Владивостока, 148, в связи с чем стали образовываться очереди.
Руководство ГАИ приносит свои извинения жителям Приморского края за причиненные неудобства. В настоящий момент технический осмотр транспортных средств можно пройти по трем адресам во Владивостоке: пр-т 100 лет Владивостоку, 148; пр-т 100 лет Владивостоку, 12; ул. Вострецова, 38. Режим работы пунктов по прохождению технического осмотра - с 8 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Для прохождения процедуры техосмотра владельцам транспортных средств необходимо представить следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (гражданский паспорт).
- Водительское удостоверение.
- Медицинская справка установленной формы.
- Документ, подтверждающий право владения или пользования ТС
- Свидетельство о регистрации ТС, паспорт транспортного средства или технический паспорт.
- Квитанция об уплате установленных платежей (госпошлина в сумме 30 рублей).
- Страховой полис ОСАГО.
- Диагностическая карта ТС.
МОТОТРЭРы созданы во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Спасске-Дальнем. При этом отделы обслуживают все муниципальные районы и городские образования, прилегающие к этим городам. До конца месяца будет отработан механизм выезда сотрудников регистрационных отделов в отдаленные районы края. Автовладельцам не придется для прохождения техосмотра ехать за сотни километров.
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