Очнулся - гипс

В музее автоугона имени Юрия Деточкина, созданного на базе Барнаульской городской общественной службы спасения, недавно презентовали новый способ борьбы с депрессией за рулем.

Попавшим в пробку или ДТП предлагается выместить всю злость на специальной маске из гипса или песочного печенья. Новый метод держать себя в руках в сложных обстоятельствах придумала руководитель Барнаульской городской общественной службы спасения Валентина Гридина.

"Попадая в ДТП или пробки, что не редкость, водители находятся в состоянии стресса. Злость, если уж накопилась, лучше вымещать не на живых людях, а на масках. В будущем мы планируем их даже продавать, - рассказала она. - Маске из гипса можно дать пощечину, а изображение обидчика из песочного теста и вовсе - съесть, тем самым безопасно выплеснув негативные эмоции".