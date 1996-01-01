Крупнейшие автостраховщики снижают тарифы

Крупнейшие автостраховщики - компании "Росно", "Ренессанс Страхование" и "Ресо-Гарантия" - объявили о снижении тарифов на добровольное страхование автомобилей. Однако Росстрахнадзор опасается, что демпинг вызовет невозможность выполнения этими организациями своих обязательств, сообщают "ФК-Новости".

"Ресо-Гарантия" предлагает 30% скидку на страхование автомобиля не старше 1997 года при условии покупки сразу трех продуктов компании - "Ресо-Авто" с риском "Только хищение", "Ресоавто-Помощь" и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДГО) с любым лимитом.

"Росно" предлагает 2,2% тариф на страхование машины для жителей регионов при условии, что стоимость автомобиля не превышает $100 тыс., а его возраст составляет менее 9 лет. К тому же страховщик требует оформления франшизы в размере 2% от цены машины, но на сумму не менее 25 тыс. руб.

"Ренессанс Страхование" предложила клиентам других страховых компаний продление КАСКО на 10% дешевле, чем их нынешний тариф. Однако стоимость полиса со скидкой не может быть меньше, чем его же цена с 25% скидкой по собственным тарифам компании. К тому же "чужих" клиентов "Ренессанс" готов принять только при условии, что за год у них произошло не более одного страхового случая.

В ответ на снижение автотарифов представитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) заявил, что такой способ привлечения клиентов может привести к финансовой нестабильности самих страховщиков.