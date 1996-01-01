ГИБДД ставит на МОТОТРЭРы

Как сообщил Главный автомобильный инспектор Приморья полковник милиции Валерий КЛОЧКОВ, сейчас в крупных городах края создаются зональные межрайонные отделы технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы, так называемые МОТОТРЭРы, вместо РЭО и подразделений автотехнического надзора ГИБДД. Сотрудники вновь созданных подразделений будут осуществлять весь перечень услуг по прохождению гостехосмотра и регистрации автотранспорта.

"Руководство ГАИ приносит свои извинения жителям Приморского края за причиненные неудобства. В настоящий момент технический осмотр транспортных средств можно пройти по трем адресам во Владивостоке: пр-т 100 лет Владивостоку, 148; пр-т 100 лет Владивостоку, 12; ул. Вострецова, 38. Режим работы пунктов по прохождению технического осмотра - с 8 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья...

МОТОТРЭРы созданы во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Спасске-Дальнем. При этом отделы обслуживают все муниципальные районы и городские образования, прилегающие к этим городам. До конца месяца будет отработан механизм выезда сотрудников регистрационных отделов в отдаленные районы края. Автовладельцам не придется ехать за сотни километров", - сообщил полковник.