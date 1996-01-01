Приморская краевая Госавтоинспекция попала под реформирование

Сегодня прохождение Государственного технического осмотра (ГТО) один в один напоминает недавние "регистрационные" мытарства автовладельцев. От момента подачи заявления до получения заветного талончика проходит несколько дней, ровно столько, сколько в докризисные времена уходило на получение регистрационных документов и госномеров.

Ликвидацию и реорганизацию целых милицейских отделов и служб районного звена в УВД Приморского края уже успели назвать своим "внутренним делом". Однако сами граждане, столкнувшись с закрытыми дверями вчерашних отделов, расценили такое реформирование как очередное попрание своих прав и свобод. Самые радикальные из числа автовладельцев считают, что происходящее реформирование, в частности ГАИ, ни что иное, как очередное унижение граждан, за которое "кто-то" должен ответить.

Людей понять можно. Еще вчера техосмотр проходили чуть ли не у порога собственного дома, и проводил его сосед по гаражу или компаньон по рыбалке, а сегодня надо тащиться на выезд из города, в МРЭО, и без того имеющий дурную славу.

Чтобы понять и вкусить все прелести реформирования Госавтоинспекции, достаточно с утра посетить площадку осмотра автомототранспорта бывшего МРЭО ГИБДД УВД Владивостока. Именно краевая Госавтоинспекция - одна из первых попала под пресс реформирования.

После ликвидации районных отделов ГАИ часть функций, в том числе и проведение Государственного технического осмотра (ГТО), была передана "на "Зарю". С 12 марта 2009 г. некогда "лобное место" всего автомобильного Владивостока называется по-другому и выполняет не совсем свойственные "регистрационщикам" и "экзаменаторам" функции.

С того же дня приказом УВД ПК №190 от 6 марта 2009 г. МРЭО ОГИБДД УВД Владивостока прекратило свое существование, трансформировавшись в структуру со странным названием и еще более непонятной аббревиатурой: МоГТО и РАМТС, что в переводе означает Межрайонный отдел Государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств".

Граждане, кому время проходить ГТО, кинулись на "Зарю", где, как оказалось, их никто, за исключением инспектора-регулировщика, не ждал.

Столпотворение машин и людей было вполне прогнозируемо, причем прогноз этот исходил не от сторонних наблюдателей за "процессом", а от сотрудников ГИБДД. Как нам рассказали в гаишных кулуарах, в кавардаке, царящем при прохождении ГТО, повинны как сами автовладельцы, до сих пор не выучившие требования, предъявляемые законами и нормативами, так и ГИБДД.

Последняя, еще не оправившись от реформаторского шока, никак не может элементарно организовать работу. Свидетельством чему выступает гигантская очередь, порожденная отсутствием необходимых бланков, бумаги, ксероксов и прочего мелкоофисного оборудования.

Но это видимая сторона неразберихи. Как говорится, под сукном проблема гораздо шире. И ее решение - дело будущего.

Прохождение ГТО, его порядок и место - все теперь по-новому, а вот сотрудники, которые должны отвечать за результаты и разъяснять деятельность по сути нового отдела, не закреплены никакими нормативными документами. "Нет штатно-должностного приказа", поэтому комментариев никаких не будет", - так или примерно так отвечали все наши должностные респонденты, встречавшиеся на пути.

За два дня, что провел автор этих строк в Управлении ГИБДД, на площадке осмотра АМТС, в новом здании полка ДПС УГИБДД, где временно находится отдел по прохождению ГТО, не удалось получить более или менее вразумительных комментариев по поводу происходящих реформ. Сотрудники ГАИ пеняли на невежество автовладельцев, на что автовладельцы, шокированные цинизмом гаишников (девиз проводимой реформы "Все - для удобства граждан"), полушепотом рассказывали о ежедневно растущих неофициальных ценниках на заветный талончик ГТО.

Только под конец второго дня пребывания на "Заре" один из сотрудников, просивший не называть своего имени, все же ответил на ряд вопросов, и не только журналистов. По ходу беседы на пороге нового отдела образовалась чуть ли не стихийная пресс-конференция.

Как и следовало ожидать, в очередях и толчее, а также резко повысившемся негативизме по отношению к ГАИ со стороны граждан, виновны сами... правильно, автовладельцы. Это они не знают элементарных правил прохождения ГТО, не изучили порядок подачи документов и предоставления машины на осмотр. Это автовладельцы, уже сдав документы и получив перманентное одобрение и допуск на площадку осмотра, вдруг куда-то исчезают. В качестве подтверждения своих слов сотрудник тут же показал документы автовладельца, который уже готовый талончик техосмотра забрать не удосуживается.

"И таких - десятки, - сетует сотрудник краевой ГАИ. И что мешает начинать прохождение техосмотра за месяц до истечения срока его действия, а не за два-три дня?"

Коллега этого сотрудника, с которым довелось побеседовать вдали от площадки осмотра, в тиши "вышестоящего кабинета", к уже сказанному просил добавить (также на условиях анонимности), что морально-психологическая атмосфера в ГАИ доволно напряженная: многим сотрудникам предложено уволиться или перевестись. Сейчас они озабочены не тем, как лучше, быстрее и качественнее обслужить граждан, а думают о своем будущем. О каком "индивидуальном подходе и быстром решении насущных вопросов граждан может идти речь?"

Мало кто знает, но практически все сотрудники бывшего МРЭО ГИБДД Владивостока получили уведомления, выбор по которым у них невелик: увольняться или идти работать в участковые, ПДН, ДПС и т.д. Реформа краевой Госавтоинспекции возвращает штаты подразделений к их исходным нормативам, основанным не на количестве зарегистрированного транспорта, а населения территории.

Например, теперь автовладельцу из Тернея со своими проблемами нужно будет ехать в Арсеньев, а преображенскому перевозчику - прямой путь в Находку. Как теперь относиться к инициативе Департамента организации безопасности дорожного движения МВД РФ, заявившего о возможности проводить регистрационные операции в любом районе субъекта, никто не знает.