Toyota давно уже мечтает о спортгибридах

Компания Toyota планирует возродить компактный заднеприводный автомобиль Toyota MR2 в гибридной ипостаси в пику Honda CR-Z. Такой позитивной информацией поделилось с общественностью издание Auto Express.

Новое поколение MR2, или как его там назовет Toyota, будет представлять из себя компактное заднеприводное купе с гибридной силовой установкой (предположительно, модификация системы от Toyota Prius) и автоматической коробкой передач спортивного типа.

Вице-президент компании Toyota господин Масатами Такимото в интервью Auto Express сообщил по существу вопроса, что в данный момент Toyota разрабатывает небольшой спортивный гибрид, стоимость которого будет менее $20 000. Если все получится, новый автомобиль будет способен разгоняться до сотни за 7 секунд и расходовать около 4 литров на 100 км пробега. Напомним, производство автомобиля MR2 было прервано компанией Toyota в 1999 году.