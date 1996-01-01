Lada Party по-приморски

Меры правительства, направленные на поддержку отечественного производителя, начинают давать результаты. В Приморье появляется интерес к продукции "АвтоВАЗа".

По инициативе посетителей форума известного автомобильного сайта Drom.ru, в минувшую субботу во Владивостоке прошла неформальная Lada Party. Приморские автомобилисты посетили официального дилера завода "ВАЗ" - предприятие "Дальлада" и познакомились с новыми российскими машинами. Особенный интерес вызвали модели Lada Kalina и Lada Priora. Осмотрев с пристрастием выставленные в салоне экземпляры, владивостокские автомобилисты отметили высокий уровень качества изготовления фар на этих машинах.

Всем участникам Lada Party также понравились вместительные багажники отечественных моделей, большие зеркала заднего вида и простор для коленей пассажиров второго ряда. Вместе с тем участники встречи сообщают, что места для головы у тех же пассажиров второго ряда в русских машинах ничуть не больше, чем в японских, материалы отделки значительно ниже по качеству, а пресловутый "запах новой машины" представляет собой обыкновенную химическую вонь. Кроме того, отечественные машины значительно отстают от привычных иномарок по уровню комфорта и безопасности. Ни одна из выставленных моделей не предлагается в комплектации с автоматической коробкой передач, что в условиях гористого рельефа и плотного трафика Владивостока является очевидным минусом.

Отдельного упоминания заслужил лючок бензобака, не оборудованный элементарной защелкой. Много нареканий вызвала также эргономика салона, по мнению дальневосточников, весьма далекая от современных требований. Ну и наиболее негативные эмоции вызвали, как всегда, двери российских машин, закрывающиеся только после сильного хлопка.

Итоги Lada Party можно назвать предсказуемыми: цены на автомобили "АвтоВАЗа" большинство из участников визита посчитали сильно завышенными и несоответствующими реальному соотношению цена - качество. "Эти машины должны стоить как минимум в три раза дешевле, - говорят приморские автомобилисты, - только тогда их еще можно рассматривать в качестве возможного приобретения. Действующий прайс - лист совершенно не вдохновляет покупателя".