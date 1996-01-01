Автопарк территорий "посадят" на газ

Природный газ в Приморье будут использовать не только для выработки электроэнергии на ТЭЦ, "газофикации" кухонных плит, но и в качестве моторного топлива. Газозаправочная сеть, по озвученным на совещании губернатора края с главами городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений данным, будет включать в себя 17 газонаполнительных компрессорных стаций. "Предполагается, что услугами этих станций будут пользоваться около девяти тысяч владельцев транспортных средств, - заметил заместитель директора проектной организации "Газпром промгаз" Юрий ЯРЫГИН. - Прежде всего, это муниципальный и общественный транспорт".