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Автопарк территорий "посадят" на газ
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Природный газ в Приморье будут использовать не только для выработки электроэнергии на ТЭЦ, "газофикации" кухонных плит, но и в качестве моторного топлива. Газозаправочная сеть, по озвученным на совещании губернатора края с главами городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений данным, будет включать в себя 17 газонаполнительных компрессорных стаций. "Предполагается, что услугами этих станций будут пользоваться около девяти тысяч владельцев транспортных средств, - заметил заместитель директора проектной организации "Газпром промгаз" Юрий ЯРЫГИН. - Прежде всего, это муниципальный и общественный транспорт".
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