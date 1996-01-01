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10 полезных автопривычек
Человек может привыкнуть ко всему. Например, вставать каждый день в 7 утра и ходить на работу. Или курить, несмотря на то, что запах сигарет вызывал поначалу стойкую неприязнь. Но ведь привычки бывают и полезными. Сознательно выработай их в себе, и они могут облегчить твою водительскую жизнь.
1. Всегда пристегивайся
Это только сначала кажется неудобным. Мини-юбки тоже неудобны, но ведь ты их носишь? Заставляй себя пристегиваться сразу, как только сядешь за руль. Пройдет месяц-другой, и без ремня ты будешь чувствовать себя уже дискомфортно. Поверь, это полезная привычка! Кроме того, ты же помнишь новые штрафы? 500 рублей не лишние!
2. Старайся держать обе руки на руле.
И это тоже кажется неудобным. Проще положить левую руку на ручку КПП, или на коленки, да и правый локоть пристроить на подлокотник, расслабленно придерживая руль снизу. В таком положении ты не сможешь быстро и точно среагировать на таксиста, "ныряющего" за клиентом из левого ряда, или выскочившую на дорогу собаку. А ведь рано или поздно необходимость быстро крутить руль возникает у каждого водителя. И гораздо лучше, если ты к этому времени приучишь себя всегда держать обе руки на руле (слева и справа, как учили в автошколе), отвлекаясь только на переключение передач.
3. Смотри в зеркало при торможении.
Тормозишь перед светофором - брось короткий взгляд в салонное зеркало заднего вида. Не отвлекся ли водитель едущей сзади машины? Видит ли светофор? Успевает ли тормозить? Если что - сигналь! К толканию в пробках это не относится, а вот если торможение было экстренным и неожиданным (перед той же собакой) - посмотри в зеркало обязательно! Есть вероятность того, что водитель в этот момент копается в навигаторе, прикуривает или красит губы. А ты еще успеешь увернуться и сберечь кучу времени и нервов.
4. Закрывая машину, посмотри на нее.
Хлопаешь дверью, включаешь, не оборачиваясь, сигнализацию и грациозно удаляешься? Возьми за правило смотреть на машину в момент нажатия на кнопку брелка. Так ты сможешь быть уверена, что машина действительно закрылась (мигнут поворотники), а также убедишься в том, что не оставила включенные фары. Кроме того, вполне вероятно, ты заметишь, что не закрыла люк, окна или багажник, оставила сумку на капоте, а то и ребенка на заднем сиденье - разве можно за всем уследить в наше-то время?
5. Отъезжая от заправки, посмотри в зеркало.
Заправлялась ты сама или за тебя это сделал специально обученный мальчик - неважно. Отъезжая от колонки, брось взгляд в боковое зеркало с той стороны, где у тебя бензобак, даже если твердо уверена, что сделала все как надо. История знает случаи, когда оставшийся в горловине пистолет не только ломался сам, но и повреждал кузов машины, да еще и проваливался в бак! И уж по крайней мере ты не уедешь с не защелкнутой до конца крышкой.
6. Запоминай номера соседей по стоянке.
Эта привычка еще и поможет тренировать память. Запоминай номера соседей по ночной стоянке. Если вдруг обнаружишь утром оторванный бампер и разбитую фару у своей "ласточки" - ты будешь знать, кого винить. Некоторые умудряются запоминать номера соседей спереди и сзади при каждой парковке у магазина или работы, но это вряд ли полезно: мало ли машин сменится на этом месте за то время, пока ты бродишь по магазину?
7. Блокируй двери, садясь в машину.
Села в машину - заперла дверь. Сразу. Если, конечно, двери у тебя не закрываются автоматически. Стоит ли говорить, что такая привычка может сберечь не только машину, но и твое здоровье, а порой и жизнь?..
8. Никогда не оставляй ключи в машине.
Выходишь из машины за сигаретами, заплатить за телефон или даже просто заправиться? Доставай ключи из замка зажигания! Даже если в салоне пассажиры. Ведь для злоумышленника это самый легкий способ угнать твою машину. Она уже даже заведена и документы наверняка лежат внутри. А пассажира он просто выкинет из салона.
9. Не езди на красный свет.
А также на желтый и на зеленый мигающий. Никогда. Мигает зеленый - тормози! Скольких аварий удалось бы избежать, если бы все водители следовали этому нехитрому правилу.
10. Возьми за правило: села за руль - улыбнись.
Пусть хорошее настроение за рулем станет твоей привычкой. В конце концов, твой автомобиль - одно из лучших мест на земле.
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