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9 российских автопроизводителей поддержит государство
Государство определилось, производство каких автомобилей и на каких предприятиях оно будет поддерживать из бюджетных денег, компенсируя гражданам большую часть процентной ставки по автокредитам. В число "счастливчиков" включены девять автопроизводителей, в том числе "АвтоВАЗ" со всем своим модельным рядом, сообщает Ifx.ru.
В первую очередь будет поддерживаться спрос на продукцию лидера отечественного автомобилестроения - ОАО "АвтоВАЗ". Согласно приказу, в список вошел полный модельный ряд компании - "классика", "Лада-Самара", "десятое" семейство, а также новые семейства Priora и Kalina. Всего предприятие производит 15 моделей автомобилей. Из бюджета РФ будет также субсидироваться процентная ставка при покупке внедорожника UAZ Patriot Ульяновского автозавода.
При этом государство намекает, что не оставит потребителя один на один с исконно отечественной продукцией. Приобрести можно будет и иномарки российской сборки. В список Минпромторга попали: внедорожник Chevrolet Niva производства GM-АвтоВАЗ, седан Fiat Albea - ОАО "Соллерс" (бывшее "Северсталь-авто"), легковой Ford Focus производства Всеволожского завода Ford, легковая Kia Spectra сборки ОАО "ИжАвто", седан Renault Logan, производимый на московском ОАО "Автофрамос" (совместное предприятие французского концерна Renault и московского правительства), а также Skoda Fabia и Volkswagen Jetta, собираемые калужским предприятием Volkswagen.
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