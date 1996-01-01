www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

9 российских автопроизводителей поддержит государство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Государство определилось, производство каких автомобилей и на каких предприятиях оно будет поддерживать из бюджетных денег, компенсируя гражданам большую часть процентной ставки по автокредитам. В число "счастливчиков" включены девять автопроизводителей, в том числе "АвтоВАЗ" со всем своим модельным рядом, сообщает Ifx.ru.

В первую очередь будет поддерживаться спрос на продукцию лидера отечественного автомобилестроения - ОАО "АвтоВАЗ". Согласно приказу, в список вошел полный модельный ряд компании - "классика", "Лада-Самара", "десятое" семейство, а также новые семейства Priora и Kalina. Всего предприятие производит 15 моделей автомобилей. Из бюджета РФ будет также субсидироваться процентная ставка при покупке внедорожника UAZ Patriot Ульяновского автозавода.

При этом государство намекает, что не оставит потребителя один на один с исконно отечественной продукцией. Приобрести можно будет и иномарки российской сборки. В список Минпромторга попали: внедорожник Chevrolet Niva производства GM-АвтоВАЗ, седан Fiat Albea - ОАО "Соллерс" (бывшее "Северсталь-авто"), легковой Ford Focus производства Всеволожского завода Ford, легковая Kia Spectra сборки ОАО "ИжАвто", седан Renault Logan, производимый на московском ОАО "Автофрамос" (совместное предприятие французского концерна Renault и московского правительства), а также Skoda Fabia и Volkswagen Jetta, собираемые калужским предприятием Volkswagen.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru