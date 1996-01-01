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Сломать и утилизировать старый автомобиль

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Совете Федерации рекомендуют МВД упростить процедуру снятия вышедших из эксплуатации автотранспортных средств с учета в органах ГИБДД для утилизации. С таким предложением выступили участники прошедшего в СФ круглого стола на тему "Законодательное обеспечение утилизации автомобильного транспорта в РФ".

Участники слушаний предлагают МВД усовершенствовать систему учета не предъявленных к периодическому государственному техническому освидетельствованию более двух раз подряд брошенных, аварийных и вышедших из эксплуатации транспортных средств. Кроме того, предлагается разработать и внести в Госдуму законопроект "Об утилизации автотранспортных средств и их составных частей", уделив особое внимание регламентации деятельности участников системы авторециклинга.

Правительству рекомендуется принять федеральную целевую программу "Развитие системы авторециклинга в РФ", целями которой сделать создание системы утилизации автотранспортных средств, обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

Как отмечалось на заседании, стремительный рост продаж (на 30,6% в 2007 г. по сравнению с 2006 г.) и ввоза подержанных автомобилей иностранного производства на территорию РФ, а также наличие самого старого автопарка в Европе (около 50% автомобилей - старше десяти лет) привели к тому, что проблема авторециклинга в России стала одной из актуальных. По некоторым данным, с 2000 г. наблюдается значительное увеличение (более чем в два раза в год) количества брошенных автомашин. По официальной статистике, с начала 2009 г. только в Москве было вывезено более 1,8 тыс. единиц брошенного и разукомплектованного транспорта.

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