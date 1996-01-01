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В Японии может появиться "большая тройка" автопроизводителей
Автопроизводители Японии рассматривают возможность объединения в три больших компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Suzuki Motor Corp. Осаму Судзуки.
По его прогнозу, кризис, с которым столкнулись крупнейшие автопроизводители США, достигнет Японии, вероятно, уже в июле-августе. При этом он отметил, что сейчас в Японии насчитывается более 10 компаний, занимающихся выпуском автомобилей, и они могут объединиться в свою "большую тройку".
Одна из ведущих автомобильных компаний Японии - Toyota Motor Corp. - уже сообщила об убытках, и это впервые за 71 год работы. Honda Motor Corp. понизила прогноз прибыли из-за снижения спроса на автомобили. Suzuki сократила производство на 10% из-за падения спроса как внутри страны, так и за рубежом. Toyota также сообщила, что производство по всему миру было снижено на 27% - это максимальное сокращение более чем за 20 лет.
В 2009 году падение продаж автомобилей в Японии прогнозируется на уровне 31% из-за роста безработицы, старения нации и замедления темпов экономического роста.
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