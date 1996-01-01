Японский автопром: Назад в 60-е?

Продажи японских автомобилей на внутреннем рынке демонстрируют сильный спад. Как свидетельствуют данные японской ассоциации автодилеров (JADA), в минувшем месяце продажи японских автопроизводителей на внутреннем рынке упали на 27%, до минимального с 1969 года уровня в 216 тыс. автомобилей. Возглавили падение Toyota (-28%, до 106,3 тыс. машин) и Nissan (-30%, до 30,1 тыс. авто).

"Финансовый кризис лишь ухудшает и без того невысокий спрос потребителей", - заявил президент JADA Такеши Фушими.

Продажи японских производителей падают не только на родине, но и за рубежом - в США, на главном для них рынке, а также начинают снижаться на развивающихся рынках. JADA ожидает, что в связи с кризисом продажи японских автопроизводителей в этом году упадут до 3,2 млн машин, что станет минимальным показателем с 1974 года. Многие японские производители также столкнулись с укреплением иены из-за кризиса, в связи с чем понизили свои финансовые прогнозы на весь финансовый год.