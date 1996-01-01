Адреналином по кризису

Новогодние праздники - отличный повод для встречи с друзьями-знакомыми. А то иной раз жизнь так закрутит, что и позвонить некогда. И тут вдруг выясняется, что две трети знакомых и знакомых знакомых - в том числе владельцы серьезных бизнесов - резко подались в экстремальные виды спорта.

Все рекорды побил рассказ о русской разновидности скай-маунтинга (катание на лыжах и сноубордах по снежной целине горных склонов): "Прилетаем с друзьями на Камчатку, берем вертолет и летим к вулканам. Там транспорт зависает над подходящим склоном, цепляем борды и прыгаем вниз! А кто... (в переводе на литературный - "сильно испугается") - тот платит за весь вертолет!

Из той же серии - увлечение прыжками с парашютом и парапланеризм. Один из руководителей клуба парашютного спорта "Седьмое небо" чудом попал в лагерь подготовки космонавтов. (Вы еще не забыли, что есть такая профессия - космонавт?) А если профессия есть, значит, где-то к ней готовят. И в программу подготовки входит искусство точно приземляться при прыжке с парашютом. "Вы даже не представляете, как это здорово! - с жаром делился счастливчик. - За месяц из новичка можно сделать мастера. К двухсотому приземлению любой точно попадает в круг диаметром 3 метра. Еще бы, каждый день - восемь прыжков до обеда, затем теория и все заново!" И видели бы вы, как светились его глаза?

У кайтинг-фанатов своя русская рулетка и свой адреналин. В официальных отчетах с любительских "покатушек" и соревнований все чинно и красиво: приехали, подняли "крылья", поймали ветер - и помчались по льду. А на самом деле? "Сначала все шло нормально, - рассказывает один весьма солидный знакомый. - Откатавшись первым, передал кайт другу. И тут ветер резко усилился, его дернуло в небо. Сначала поймал, удержал за трапецию. Потом все развивалось стремительно: резкий порыв ветра - друг летит вперед, пытаюсь его поймать - ловлю, он дергает страховку - кайт падает, попадает в центр ветрового окна и не гасится!!! Товарища тащит в море. Но это еще не все. Он-то отцепился, а вот кайт унесло в море. И его надо было как-то спасать. Лодку нашли у сторожа на песчаном карьере - резиновую, двухместную. Правда, оказалось, что ее периодически надо подкачивать через клапан, а насоса нет! К счастью, наблюдающий все это время за нами сторож решил спасти не только кайт, но и молодые жизни. Высказался на всем понятном ненормированном и отправился за кайтом сам. За что ему огромное спасибо".

Словом, дальневосточники развлекаются под девизом: "Ударим адреналином по кризису". А если серьезно, то, как сказал один из приморских альпинистов в частной беседе: "Просто в горах все понятно: что важно, а что не очень. И это ощущение потом нужно сохранять в обычной жизни".