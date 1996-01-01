Автостоянка вместит тысячу машин

Строительная компания ООО "Мой дом" во Владивостоке начала реализацию проекта большой крытой стоянки на 1000 машин в районе ул. Кирова, где продолжает строиться небольшой микрорайон, в котором через несколько лет будет проживать примерно столько же семей. Вероятно, эта точка города имеет возможность раньше, чем "Лесной квартал", стать современным жилым комплексом, в котором будет все, что сегодня требуется для комфортной жизни людей.