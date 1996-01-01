Кальмар-тормоз

Американская компания ESA в сотрудничестве с Министерством внутренних дел страны разработала уникальное устройство для принудительной остановки автомобилей. Новинка получила название SQUID (Safe Quick Undercarriage Immobilization Device) и представляет собой плоский диск, начиненный мягкими "щупальцами" с электронным управлением.

Он устанавливается на пути следования машины, которую необходимо остановить, и управляется оператором с дистанционного пульта. Первый импульс высвобождает длинные "щупальца", которые наматываются на колеса автомобиля. Затем, реагируя на тепло двигателя, диск присасывается к днищу машины и выпускает вторую порцию липких нитей, которые оборачиваются вокруг карданного вала, рычагов и других элементов подвески.

В результате автомобиль не может ни двигаться, ни поворачивать и плавно останавливается. Разработчики отмечают, что главные преимущества SQUID - это безопасность и универсальность. "Стреноженный" автомобиль не теряет управляемости, как в случае с шипами или сетями, а значит, не опасен для транспортного потока и пешеходов.