Нашлась "копейка"

Автомобиль "ВАЗ-2101", угнанный неизвестным злоумышленником 25 лет назад, нашли на дне озера в Башкирии и подняли на поверхность.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, автомобиль "Жигули", 1979 г. выпуска, принадлежавший пенсионерке 1923 г.р., был угнан неизвестными прямо из гаража в 1984 году. А осенью этого года во время тренировки дайверов на озере Черное под Уфой один из ныряльщиков наткнулся на илистом дне на автомобиль.

"Копейка", бывшая когда-то вишневого цвета, за 25 лет пребывания под водой проржавела, коррозии подверглись даже пластиковые детали. Совершенно неповрежденными оказались лишь госномера еще советского образца, "5501 БШД", по которым автомобиль и был идентифицирован.

По версии правоохранительных органов, злоумышленники, угнав машину, покатались на ней, после чего утопили в озере. "Копейка" доставлена на штрафстоянку. Хозяйка автомобиля-русалки узнав о ее "воскрешении" через четверть века, отказалась вступить в права владения, пояснив, что "мысленно уже распрощалась с любимой автомашиной", - отметил сотрудник МВД.