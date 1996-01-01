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"В нашем деле нет мелочей. Есть детали"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Правый руль" начинает знакомить читателей с победителями конкурса "Лучший автосервис Владивостока", в котором приняли участие более 50 автотехнических центров приморской столицы. В номинации "Фирменный сервис" уверенную победу одержало ООО "Альтаир-Авто" (официальный дилер Mercedes-Benz).

Что еще раз подтверждает: свет знаменитой 3-лучевой звезды, символизирующей превосходство в трех сферах одновременно - на земле, на воде и в воздухе, распространяется и на сервис марки.

Обслуживание такого автомобиля, как Mercedes, требует определенной культуры сервиса, знания мельчайших тонкостей ремонта и высокой квалификации специалистов. А потому появление в феврале 2007 года во Владивостоке фирменного автосервиса напрямую способствовало увеличению автомобилей знаменитого немецкого концерна DaimlerAG на дорогах Приморья и Дальнего Востока.

Досье

Автосервис "Альтаир-Авто" общей площадью 1000 кв.м позволяет одновременно обслуживать до 20 автомобилей. Ремонтная зона оснащена диагностической линией MAHA, 13 плунжерными подъемниками Nassbaum, стендом развал/схождения Arago, стапелем Griffon (Celette), напольной системой Wedge Clamp, покрасочной камерой USI, шиномонтажным оборудованием CORCTI и т.д.

- Фирменный автосервис Mercedes подразумевает обслуживание и ремонт автомобилей марки сертифицированными специалистами с использованием высокотехнологичного оборудования и специнструмента по четко прописанным для каждого автомобиля стандартам DaimlerAG, - рассказывает директор сервисного центра "Альтаир-Авто" Андрей ПИЛИПЧУК. - Дилерский стандарт, по которому мы работаем, содержит массу условий: от местоположения автоцентра, его архитектуры и площади до количества подъемников, дополнительных сервисов и наличия оригинальных запчастей.

Причем требует регулярного подтверждения. Поэтому диагностический сканер обновляется у нас ежеквартально, новые версии программного обеспечения считываются автоматически, а специалисты - не только механики, автослесари и электрики, но и мастера приемки, диагносты - раз в 2- 3 месяца повышают квалификацию в Москве в специализированном учебном центре DaimlerAG. Кроме того, на складе компании постоянно поддерживается достаточный запас оригинальных запчастей. А те, которых нет в наличии, поставляются очень оперативно.

Стандарты в деталях

В отличие от обычного автосервиса, в "Альтаир-Авто" автомобиль сначала попадает на пост приемки, где описывается и диагностируется на стенде MAHA, определяющем, что именно нуждается в профилактике или ремонте. Его владелец тем временем может отдохнуть в Mercedes-Benz Cafe.

К слову, все операции с автомобилем заносятся в специальную базу, позволяющую при последующих обращениях легко восстановить историю обслуживания любой машины. Из подобных нюансов и складывается фирменный сервис Mercedes-Benz.

Мастера кузовного участка выполняют ремонтные работы любой сложности - от частичной покраски до полного восстановления геометрии кузова. Автомойка оснащена подъемником, позволяющим привести в порядок еще и днище автомобиля, а заодно снять соль с колес, что очень актуально в условиях приморской зимы.

Шиномонтажный участок укомплектован очень редким и функциональным оборудованием (подобных станков всего лишь три в России), позволяющим производить не только шиномонтаж, но и балансировку колес всех типов. Причем шины заполняются не воздухом, а азотом, обеспечивающим более стабильное давление. А стенд развал-схождения Arago+ с использованием 3D-технологий является самым современным в Приморье.

Еще одно преимущество сервиса - на время сложного ремонта в аренду предоставляется автомобиль Mercedes-Benz. Менеджеры сервисного центра оформят для этого все необходимые документы.

Сверх стандарта

Впрочем, стандартным объемом работ автосервис "Альтаир-Авто" не ограничивается. Клиентам предлагается целый ряд услуг сверх дилерского пакета. Например, полный кузовной ремонт вместо его отдельных видов, установка дополнительных аксессуаров, химчистка кожаного салона, дезинфекция системы кондиционирования, аэропорт-сервис и т.д. В качестве дополнительной услуги для клиентов открыта станция замены масла Shell.

Несмотря на то, что официально круглосуточные работы ведутся лишь в слесарном цехе, при необходимости в ночную смену выполняются практически любые заказы: от химчистки до ремонта двигателя. Впрочем, последнее, скорее, из разряда исключений: двигатели Mercedes известны своей надежностью.

Автовладельцы - обладатели не только Mercedes, но и других европейских и японских марок - эти свойства работы ценят. Поэтому рабочие площадки сервиса никогда не пустуют.

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