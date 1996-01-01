Эко, хонда!

Компания Honda на Женевском автосалоне расскажет посетителям о прошлом, настоящем и будущем марки. Славное прошлое будет представлено легендарной моделью Honda S2000 - спортивным родстером с 10-летней историей. В Женеве проведут премьеру последней ограниченной серии этого спорт-кара - Ultimate Edition.

Выпуск S2000 полностью прекратят в июне этого года, после чего в линейке Honda не останется чисто спортивных машин - машин, созданных исключительно для получения удовольствия от скоростного вождения. Экономическая обстановка в мире и нынешние предпочтения автомобилистов диктуют компании Honda, каким должно быть ее настоящее. И Honda идет покупателям навстречу: выпускает экономичные и экологичные машины. Европейским защитникам окружающей среды и любителей сэкономить на горючем наконец-то покажут новую гибридную модель Insight. Гибрид расходует 4,4 литра бензина на 100 км пробега. Нынешние спортивные машины марки Honda уже не те, что раньше. Сейчас "спорт" должен укладываться в строгие экологические рамки, поэтому и знаменитые шильдики бренда красуются совсем не на бескомпромиссных спорткарах. В Женеве покажут новую модификацию модели Accord - версию Type S.