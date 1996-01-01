"Протесты на Дальнем Востоке очень сильны... Единственное, чего я боюсь, наши представители боятся, что это перейдет в партизанскую войну. Чем это закончится, не понятно. Людям реально нечего есть...", - такую точку зрения высказал в ходе беседы на радио "Эхо Москвы" Сергей КАНАЕВ, лидер московского отделения Федерации автовладельцев России.

По словам Сергея Канаева, приморские правозащитники автомобилистов предоставили конкретные цифры, из которых видно, что 25% экономики Дальнего Востока так или иначе связано именно с этим бизнесом. Люди хотят выразить свое мнение открыто, а освещение темы блокируется сверху. Кроме того, он заявил, что "даже председатель независимого профсоюза АвтоВАЗа "Единство" Петр ЗОЛОТАРЕВ в своем интервью заметил, что при опросах работников АвтоВАЗа 80% из них отметили, что поднятие пошлин не послужит поднятию отечественного автопрома. То есть сами работники автогиганта понимают - эти меры неэффективны...". А также: "Кто скажет, что "Лексус" 2000 года - это хлам, помойка? Или "Тойота-Королла" 2003 года? Если это помойка, то да, наверное, я хочу превратить страну в помойку...".