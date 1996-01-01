Права втридорога

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Начиная с 1 января 2009 г. вступили в силу "Примерные программы подготовки водителей транспортных средств", обязательные для всех автошкол, в которых резко сокращен теоретический курс, а высвободившиеся часы отданы практическому вождению. Теперь минимум практического вождения составляет 47 часов плюс три часа вождения на тренажерах. В итоге стоимость обучения, куда вошла оплата "теории", "практики", медкомиссии и пакета документов, перевалила за 20 тыс. руб.
Например, в не самой дорогой автошколе Владивостока Приморского отделения "Всероссийского общества автомобилистов" (ВОА) полный трехмесячный курс обучения будет стоить в пределах 23-24 тыс. руб.
Сюда входит "теория" - 4,5 тыс., практика - 17,5 тыс. (350 руб. х 50 часов), медкомиссия - 1 тыс. и само водительское удостоверение в зависимости от категории - 250-500 руб.
В принципе, директора НОУ не против увеличения практических занятий, они прекрасно знают слабые стороны старой программы, имеют на руках цифры аварийности, где с недавних пор появилась графа "стаж вождения". Поэтому выбора у них нет.
Однако образовательный крен в сторону практической накачки молодых водителей, считают в автошколах, никого не должен вводить в заблуждение. Это не последний, но далеко не самый главный аспект нового документа.
В новом положении есть целый ряд моментов, дающих все основания полагать, что дан старт переделу рынка автомобильного обучения, вернее будет сказать, его централизации, укрупнению и выстраиванию в организационную и финансовую вертикаль.
Как считают эксперты, за всей политикой государства в лице Минобрнауки, ДОБДД и Минтранса проглядывается вполне конкретная цель - монополизировать этот высокодоходный бизнес.
Чтобы директора ни говорили, но, по независимым оценкам, рентабельность бизнеса на автошколах находится в пределах 30-40%. Более того, по словам знающих людей, до 1 января, время начала действия нового Положения, предлагаемые слушателям дополнительные практические часы в индивидуальном порядке, между прочим, давали неплохой привесок в виде "черного нала". А что уж тогда говорить про пресловутый "экстернат", на котором школы-однодневки делали деньги буквально из воздуха?
О том, что передел уже начался, стало понятно на семинаре-совещании, прошедшем в Москве 11-12 декабря, где примерная программа была представлена сотрудникам экзаменационных подразделений ГИБДД, региональным чиновникам от образования и представителям окружных ассоциаций автошкол.
Кроме новой программы представителям автошкол был предъявлен целый ряд требований, выполнить которые НОУ просто нереально.
Например, к 1 июля каждая школа страны должна иметь компьютерные классы и тренажеры, что само по себе в XXI веке не должно удивлять. Но это мелочь по сравнению с тем, что также в обязательном порядке автошкола должна иметь свой учебно-курсовой комбинат (УКК) с автодромом. Последний должен соответствовать требованиям, которые иначе как драконовскими не назовешь.
Поэтому-то, вернувшись с семинара из столицы, его участники стали пугать друзей и знакомых, еще не имевших водительских документов, перспективой поездки сдавать практический экзамен в Челябинск - единственный пока город в стране, где автодром соответствует всем обозначенным требованиям.
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