Держитесь за свои болты и гайки! Настало время выбирать лучшее техническое обслуживание! Завершился конкурс "Лучший автосервис Владивостока", в котором приняли участие более 50 автотехнических центров и почти тысяча читателей газеты "Золотой Рог", отдавших за них свои голоса.

Главной целью конкурса было стимулирование предприятий к повышению качества предоставляемых услуг, формирование высокой культуры обслуживания и привлечение внимания общественности к сфере современных авторемонтных услуг. Принять участие в нем могли все предприятия автосервиса г. Владивостока различных форм собственности, а победители определялись путем открытого голосования приморцев на сайте www.zrpress.ru.

Для удобства не столько организаторов, сколько самих автолюбителей, было решено проводить голосование по трем номинациям: "Фирменный сервис" - автосервисы, обслуживающие автомобили конкретных марок; "Универсальный сервис" - автосервисы, обслуживающие две и более марки авто; "Специализированный сервис" - автотехпредприятия, специализирующиеся на отдельных видах работ (например, автомойка, установка и обслуживание противоугонных систем, шиномонтаж и т.д.). В течение двух месяцев проведения конкурса мы получили несколько сот мнений, пожеланий, голосов участников.

От себя скажем, что организовать конкурс "Лучший автосервис Владивостока" было несложно. Труднее было выбрать действительно лучший сервис. За время проведения мероприятия нами были получены и обработаны сотни голосов, отданных нашими читателями в пользу того или другого автотехцентра. Среди них были АТЦ, как говорится, "с именем", а были и малоизвестные пункты технического обслуживания, но которые, по мнению голосовавших за них автолюбителей, по качеству ничуть не хуже, удобны по расположению, с недорогим прейскурантом.

Поэтому, наверное, легче определить лучшего футболиста всех времен и народов, чем попасть пальцем в лучший владивостокский автотехнический центр. В футболе установлены правила, когда "самого-самого" самой популярной игры в мире выбирает сотня спортивных журналистов. В нашем случае и в нашем выборе участвовали сотни и тысячи автолюбителей, автовладельцев, автомобилистов и членов их семей. Забегая вперед, отметим, что результаты не были прогнозируемыми, а уж тем более запланированными. Все, что мы получили на финише - сугубо решение наших уважаемых автолюбителей. Но обо всем по порядку.

В номинации "Фирменный автосервис" основная борьба за звание лучшего разгорелась между двумя дилерскими центрами. До определенного времени ноздря в ноздрю шли ООО "Альтаир-Авто", официальный представитель Mercedes-Benz во Владивостоке, и дилер Toyota Motors компания Summit Motors, но под занавес "Мерседес" обошел "Тойоту" и стал лучшим!

Среди универсальных автосервисов борьба была не менее жаркой. И опять "Альтаир-Авто" заставил с собой считаться. Однако в схватке за звание лучшего "универсала" конкуренцию ему составили известные владивостокские автоцентры "Шинтоп" и Hi-Tech. В результате бескомпромиссной борьбы читательских симпатий лучшим в этой номинации признан автокомплекс Hi-Tech.

А в последнем споре в среде специализированных автотехнических центров, где изначально лидерство захватил "Желтый бокс", все было решено уже с самого старта. По ходу голосования сервис, где, по мнению наших читателей, можно удобно, выгодно и качественно отремонтировать и обслужить ходовую часть и подвеску, даже близко не подпустил к себе конкурентов.

Итак, "Альтаир-Авто", Hi-Tech и "Желтый бокс" стали нашими победителями.

Напомним, что победитель конкурса будет награжден дипломом, а также получает официальное право называться "Лучший автосервис Владивостока" и пользоваться эмблемой конкурса "Лучший автосервис Владивостока" в маркетинговых целях.