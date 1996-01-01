Автотариф "Исключительный"

В распоряжении газеты "Гудок" оказалась телеграмма старшего вице-президента ОАО "РЖД" Фёдора АНДРЕЕВА, сообщает "ПТР-Владивосток". Согласно ей, с 25 января на весь 2009 год вводится исключительный тариф с понижающим коэффициентом 0,54 для перевозок легковых автомобилей, произведённых в России, на станции ДВФО.

По оценке заместителя руководителя ФСТ Виталия ЕВДОКИМЕНКО, теперь стоимость российского легкового авто в ДВФО из-за сокращения транспортных издержек снизится на 4-5% (по отношению к декабрю 2008 г.), а потери ОАО "РЖД" за 2009 год с учётом предоставления скидки по оплате порожнего пробега составят 601 млн руб.