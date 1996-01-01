Сотрудники ГИБДД не сомневаются, что приговоры будут выноситься в их пользу

Во Владивостоке разгорается очередной автоскандал. ГАИ города устроила настоящую охоту на автомобили с транзитными номерами. Причем крайне сомнительными методами.

С минувшего вторника патрули ДПС принялись по поводу и без повода останавливать все машины с транзитными номерами и отбирать у их владельцев права, составляя протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.2.2 КоАП РФ. В среде автомобилистов тут же возник и выплеснулся на страницы городских автофорумов вопрос: что происходит? Чем обусловлены столь жесткие действия властей?

Как известно, номерной знак "Транзит" выдается либо таможней, при ввозе автомобиля, либо ГИБДД при снятии машины с учета. Срок его действия - 20 дней. За это время автомобиль должен быть поставлен на учет. Если человек по каким-либо причинам не успел этого сделать - по закону ГАИ, на основании обращения владельца, может дополнительно продлить транзиты еще на 5 дней.

Во Владивостоке же произошло следующее. Зам. начальника краевого УВД полковник ТАТАРЧУК 25 декабря издал распоряжение, озаглавленное "О порядке привлечения к административной ответственности", в котором потребовал, цитируем:

Досье "В связи с проходившими массовыми акциями протеста и участившимися фактами нарушения общественного порядка водителями с использованием автомобилей без государственных регистрационных знаков и с истекшим сроком действия номерных знаков "Транзит" начальникам отделов (отделений) ГИБДД ОВД по городским и муниципальным районным образованиям Приморского края обеспечить привлечение к ответственности по ст.12.2 КоАП РФ лиц, управляющих транспортными средствами без регистрационных номерных знаков и номерных знаков "Транзит" с последующим направлением административных материалов для рассмотрения в суд. При выявлении фактов управления транспортным средством с номерными знаками "Транзит", срок действия которых истек: - составлять административный протокол по части 1 ст. 12.1 КоАП РФ, - в присутствии двух понятых изымать номерные знаки "Транзит" с отметкой в административном протоколе, - административный протокол передавать для рассмотрения начальниками ОГИБДД в установленном порядке, - в копии протокола, выдаваемой водителю, делать отметку о периоде времени, необходимом для передвижения транспортного средства к месту парковки, - по истечении времени, предоставленного для движения транспортного средства к месту парковки, привлекать водителей к ответственности, предусмотренной п.2 ст. 12.2 КоАП РФ. При рассмотрении административных материалов и вынесении постановлений о наложении административного наказания в пределах санкции, установленной ст. 12.1 КоАП РФ, принимать решение о продлении срока действия номерного знака "Транзит" на период не более 5 суток. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника УГИБДД УВД по ПК полковника милиции КЛОЧКОВА В.В."

Это распоряжение полковника Татарчука было призвано прикрыть начавшуюся двумя днями ранее охоту на транзитчиков. До 25 декабря, по некоторым данным, более чем у 800 человек были изъяты водительские права, с указанием в протоколе ст.12.2.2 КоАП РФ, означающей управление транспортным средством без номерных знаков. Наказанием за такое нарушение является штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 1-3 месяца.

В ГИБДД Владивостока ситуацию прокомментировали в том духе, что инспекторы при проверке водителей с транзитами действуют строго по закону. По версии пресс-службы ГАИ, права у водителя могут изъять только в том случае, если ранее на него уже был составлен протокол об административном нарушении за использование просроченного транзита (который инспектор также должен изъять), но он проигнорировал требование стражей порядка и не зарегистрировал в установленное законом время свою машину. Если же автомобилист считает, что права у него изъяли незаконно, то он имеет право не подписывать протокол и написать жалобу на действия сотрудника ДПС в управление ГАИ.

Интересно, готовы ли мировые судьи к такому резкому наплыву посетителей? Судя по тому, как решительно ГАИ направляет все "транзитные" дела на рассмотрение в суд, сотрудники ведомства не сомневаются, что приговоры будут выноситься в их пользу. А куда смотрит прокуратура?