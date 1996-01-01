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Какой отечественный автомобиль можно купить по "льготному" кредиту

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Власти будут субсидировать ставки по трехлетним кредитам россиян на покупку автомобилей ценой до 350 тысяч рублей, выпущенных в России, в размере двух третей ставки рефинансирования ЦБ, заявил Путин, сообщает РИА Новости.

"Важнейшая задача - восстановить потребительскую активность населения. Для этого предлагаются следующие меры: субсидировать процентные ставки по кредитам граждан на приобретение автомобилей", - сказал он. Путин уточнил, что эта мера будет действовать с 2009 года. В этой связи он порекомендовал тем, кто планирует купить автомобиль в кредит, сделать это в следующем году.

Льготные кредиты на покупку автомобиля будут выдаваться системообразующими банками, и их смогут получить порядка 150 тысяч россиян, сообщил журналистам по итогам совещания глава Минпромторга Виктор Христенко. "Банк, который выдает кредит, скорее всего, будет из списка системообразующих банков, которые получают специальную поддержку государства, и эти банки будут выдавать кредиты сразу на льготных условиях", - сказал министр. "По нашим оценкам, на это потребуется порядка 6 миллиардов рублей", - добавил он.

Что можно будет купить по "льготному" кредиту? Максимальная цена, при которой государство поможет с кредитом на покупку автомобиля, позволит потребителю приобрести машины не только отечественных марок, но и Ford, Chevrolet, Hyundai и Renault, сборка которых производится в России. Цена на вазовскую "Калину" в салонах крупнейших автодилеров колеблется пределах 235-295 тысяч рублей, в то время как "Приора" редко где стоит дороже 325 тысяч рублей.

Вся остальная линейка ВАЗа еще дешевле. Получить заветную субсидию можно и при покупке "Волги" - "ГАЗ 31105" стоит в среднем от 260 тысяч до 335 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Среди продукции отечественного автопрома, которую потенциально можно купить при поддержке властей, есть и внедорожник - "УАЗ Хантер" в цене не превышает 350-тысячный лимит.

Автомобили иностранных марок, которые производятся в России, также представлены моделями, которые вписываются в установленные правительством границы цены. Так, Chevrolet Aveo можно приобрести по цене до 345 тысяч рублей, модель Chevrolet Lanos - до 300 тысяч рублей.

Собранные в Москве на базе завода "Автофрамос" автомобили Renault Logan обходятся потребителю примерно от 270 до 340 тысяч рублей. Hyundai Accent не в максимальной комплектации также стоит дешевле 350 тысяч. В России автомобили этой марки производит Таганрогский автомобильный завод.

Выпускается в России и модель Ford, доступная для покупки в кредит с господдержкой: Focus в минимальной комплектации стоит все же менее 350 тысяч рублей.

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