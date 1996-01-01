www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Игра в пользу водителей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным пресс-службы, ДОБДД МВД России ГИБДД РФ теперь станет решать в пользу водителей спорные вопросы, связанные с несоответствием горизонтальной разметки с дорожным знаком.

В конце ноября в районе Седанки произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инспекторы ГАИ отметили, что виновным был водитель, который поворачивал, выезжая на встречную полосу налево, т. к. водитель пересек сплошную двойную горизонтальную линию. Но если в этом месте сплошная двойная, то каждый день водители транспортных средств - а это проживающие в этом районе, отдыхающие санаториев систематически нарушали правила дорожного движения, при этом не зная, что нарушают.

Летом этого года там действительно была прочерчена сплошная двойная линия, но никто не придал этому особого значения. Люди посчитали, что это дорожные службы перепутали. К сегодняшнему дню линию заездили так, что ее не видно. Показательно, что и периодически появляющиеся патрули ГАИ не штрафовали людей, так сказать, за нарушения ПДД. По истечении двух дней после ДТП была вновь проведена новая сплошная двойная линия, вот только она уже была прерывистой...

И в связи со всеми подобными случаями начальником ДОБДД Виктором Кирьяновым было подготовлено и направлено в регионы специальное указание. В нем подчеркивается, что "при осуществлении надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении спорных ситуаций, когда установлено, что линии горизонтальной разметки не соответствует требованиям установленных дорожных знаков, ситуацию следует трактовать в пользу участников дорожного движения".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru