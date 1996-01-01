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Игра в пользу водителей
По данным пресс-службы, ДОБДД МВД России ГИБДД РФ теперь станет решать в пользу водителей спорные вопросы, связанные с несоответствием горизонтальной разметки с дорожным знаком.
В конце ноября в районе Седанки произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инспекторы ГАИ отметили, что виновным был водитель, который поворачивал, выезжая на встречную полосу налево, т. к. водитель пересек сплошную двойную горизонтальную линию. Но если в этом месте сплошная двойная, то каждый день водители транспортных средств - а это проживающие в этом районе, отдыхающие санаториев систематически нарушали правила дорожного движения, при этом не зная, что нарушают.
Летом этого года там действительно была прочерчена сплошная двойная линия, но никто не придал этому особого значения. Люди посчитали, что это дорожные службы перепутали. К сегодняшнему дню линию заездили так, что ее не видно. Показательно, что и периодически появляющиеся патрули ГАИ не штрафовали людей, так сказать, за нарушения ПДД. По истечении двух дней после ДТП была вновь проведена новая сплошная двойная линия, вот только она уже была прерывистой...
И в связи со всеми подобными случаями начальником ДОБДД Виктором Кирьяновым было подготовлено и направлено в регионы специальное указание. В нем подчеркивается, что "при осуществлении надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении спорных ситуаций, когда установлено, что линии горизонтальной разметки не соответствует требованиям установленных дорожных знаков, ситуацию следует трактовать в пользу участников дорожного движения".
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