РЭО ждет новых правил. Автовладельцам легче не станет

Новый год дарит людям не только праздничное настроение, но и тревогу за будущее. Как оно там: за финишной чертой новогодних и рождественских праздников, не страшно? МРЭО ГИБДД УВД Владивостока пока не говорит, но по глазам видно, что будет страшно.

Сегодня, когда автомобильную общественность Приморского края больше волнуют вопросы повышения пошлин на иномарки, на второй план отошли проблемы с регистрацией транспорта. Приморская "болезнь" - сложности с быстрым оформлением транспортных средств - уже стала притчей во языцех. Спешим заверить и одновременно огорчить автовладельцев и тех, кто только стремится ими стать: очереди были, есть и будут. И дело тут не в неповоротливости или злом умысле отдельных представителей ГИБДД.

После Нового года, с вероятностью 99%, свет увидит новый приказ министра внутренних дел РФ за номером 1001, который выводит регистрацию транспортных средств в стране на новый организационный уровень.

По словам одного бывшего сотрудника РЭО, который собственно и ознакомил "ЗР" с "пиратской" копией нового приказа, на процедуры, оговоренные документом, фактически уйдет на работу с одним человеком до трех часов.

"В идеале все красиво, - признается он. - Но кроме уже знакомых каждому автовладельцу регистрационных процедур и шагов, а также ответственных лиц, чьи подписи должны стоять под документами, добавляются еще несколько, тем самым удлиняя процедуру оформления по времени".

Также, со слов сотрудника РЭО, "повезет тем, кто первым займет свое место у окна. Тот реально за три часа поставит машину на учет, узаконит замену агрегатов, спишет, утилизирует и прочее. Остальным придется планировать свое время исходя из местных особенностей". Какие местные особенности во Владивостоке, думаем, говорить не надо.

Кроме того, новый приказ дает РЭО ГИБДД такие права, что даже у кристально честного сотрудника от предоставляющихся возможностей дух захватит. В одной из статей оговорены условия, по которым гражданину может быть отказано в регистрационных действиях, или для выявления "всех обстоятельств дела" РЭО дается месяц для установления истины.

Например, у инспектора может вызвать сомнение подлинность номера двигателя. После чего 30 дней он будет выяснять, насколько его подозрения обоснованы. Как тут не вспомнить про так называемый "человеческий фактор"! Ну, не понравился мне челобитчик в окошке: слишком бурно реагировал на назойливых продавцов мест в очереди, отстаивая свою правоту и надуманность столпотворения! Надо дать ему возможность в течение месяца "подумать" над своим поведением, а заодно и дать понять очереди, что разговоры о презумпции невиновности сегодня лишь разговоры.

Позицию самого МРЭО ГИБДД Владивостока радужной не назвать, но и в панику там впадать по поводу нового приказа не собираются. По мнению начальника МРЭО Александра ПЕТРОВА, новые правила регистрации направлены на улучшение работы с гражданами, что подтверждает практика. Человек, который, по мнению Александра Юрьевича, за день выяснил, что и как заполнять, где платить, к окошку уже на второй день подойдет с отполированным заявлением.

Разумеется, данный порядок не совсем устраивает автодилеров, которые еще вчера, во время работы филиалов РЭО при коммерческих магазинах, сдавали "своему" инспектору по 10-20 документов без всякой очереди. После вступления в силу нового приказа такой номер не пройдет. Теперь коммерсанту надо занять очередь, предоставить одни документы и машину на осмотр, и так по каждой машине, чего он ранее не делал.

Но самый большой плюс, считает начальник МРЭО, отомрет необходимость составления списков, поскольку, как предполагается, в очереди, если таковая все же образуется, будут только те, кому реально необходимо провести регистрационные действия. "Коммерсантам", торгующим местами в списке, здесь места уже не найдется.

"Здесь остается только одно, - предупреждает он не столько себя, сколько посетителей МРЭО, - не поддаваться на уловки и слухи. Фактическое ожидание в очереди не превышает одного дня. Надеемся, что новый приказ "похоронит" очереди окончательно".